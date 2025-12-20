US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS

Von: APA/dpa/AFP

Nach einem tödlichen Angriff auf US-Soldaten hat das US-Militär nach den Worten von Präsident Donald Trump “sehr schwere Vergeltungsmaßnahmen” gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gestartet. Die USA gingen sehr entschieden gegen IS-Hochburgen in Syrien vor, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte auf X mitgeteilt, dies sei eine direkte Reaktion auf den Angriff vom 13. Dezember.

Laut Angaben des US-Regionalkommandos Centcom waren vergangenen Samstag zwei US-Soldaten und ein Übersetzer bei einem Angriff eines mutmaßlichen IS-Mitglieds im zentralsyrischen Palmyra getötet worden. Ziel bei der am Freitag begonnenen Operation “Hawkeye Strike” sei es laut Hegseth, Waffenlager, Infrastruktur und Kämpfer des IS zu eliminieren. “Mehr als 70 Ziele” im Zentrum Syriens seien mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Artillerie angegriffen worden, hieß es von Centcom. Syrische Sicherheitskreise vermeldeten, dass Angriffe in der Wüste nahe der Stadt Homs und in ländlichen Gebieten ausgeführt worden seien.

Nach Bekanntwerden des US-Einsatzes sprach Trump erneut eine Drohung aus. “Alle Terroristen, die so bösartig sind, Amerikaner anzugreifen, werden hiermit gewarnt: IHR WERDET HÄRTER ALS JE ZUVOR GETROFFEN WERDEN, WENN IHR IN IRGENDEINER WEISE DIE USA ANGREIFT ODER BEDROHT”, schrieb Trump auf Truth Social. Er betonte auch, dass Syrien eine glänzende Zukunft vor sich habe, wenn der IS ausgerottet werden könne.

“Nicht Beginn eines Krieges sei, sondern Racheerklärung”

Aus dem jüngsten Post von Hegseth ging nicht hervor, wie groß das Ausmaß des US-Einsatzes ist. Es blieb auch unklar, ob weitere Schläge folgen werden. Hegseth betonte, dass dies nicht der Beginn eines Krieges sei, sondern eine Racheerklärung. “Die Vereinigten Staaten von Amerika unter der Führung von Präsident Trump werden niemals zögern und niemals nachgeben, wenn es darum geht, unser Volk zu verteidigen.”

Das syrische Außenministerium erklärte seine Entschlossenheit im Kampf gegen den IS. “Wir werden die militärischen Operationen gegen den IS in allen Gebieten, in denen er eine Bedrohung darstellt, weiter verstärken”, hieß es. Zugleich rief die syrische Regierung die USA sowie die Mitgliedstaaten der internationalen Koalition gegen den IS dazu auf, die syrischen Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen.

Tote bei Angriff

Augenzeugen in den östlichen syrischen Provinzen al-Rakka und Dair as-Saur berichteten der Deutschen Presse-Agentur, US-Flugzeuge hätten Ziele in den Wüstenregionen der beiden Provinzen angegriffen. Es seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Bewohner im nordöstlichen Umland von Dair as-Saur gaben an, gehört zu haben, wie Raketen von US-Militärstützpunkten abgefeuert wurden. Bei dem Angriff sollen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ein IS-Anführer und weitere Mitglieder getötet worden sein. Die Terrormiliz äußerte sich zu dem Angriff zunächst nicht.