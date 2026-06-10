US-Militär führte Vergeltungsschläge gegen den Iran aus

Von: APA/AFP/dpa

Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers durch den Iran haben die USA Vergeltungsangriffe auf den Iran ausgeführt. Es handle sich um eine “sehr starke, sehr kraftvolle” Antwort auf den Hubschrauber-Abschuss, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit). Er hatte zuvor erklärt, die Vereinigten Staaten müssten “gezwungenermaßen” auf den iranischen Angriff reagieren. Der Iran drohte den USA prompt mit Gegenschlägen.

“Dies ist eine Reaktion auf das, was sie letzte Nacht … mit unserem Hubschrauber gemacht haben”, sagte Trump dem US-Sender ABC News. “Die Reaktion sollte sehr stark, sehr kraftvoll ausfallen – und genau das ist sie auch.”

“Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen”, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araqchi in der Nacht auf Mittwoch auf der Plattform X. “Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen. Die Geschichte des Persischen Golfs kennt viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen”, fügte er hinzu.

Angriffe mittlerweile wieder eingestellt

Das US-Nachrichtenportal “Axios” zitierte einen US-Beamten, wonach die US-Streitkräfte iranische Luftabwehr- und Radarsysteme rund um die Straße von Hormuz bombardierten. Der genaue Umfang der US-Angriffe blieb zunächst unklar. Iranische Medien berichteten von Explosionen an der Südküste des Landes nahe der Straße von Hormuz. Laut den Medien haben die USA ihre Angriffe inzwischen eingestellt.

Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom sprach von einer “angemessenen Reaktion auf die ungerechtfertigte iranische Aggression”. Bei den US-Angriffen handle sich um “Selbstverteidigung”.

Trump hatte zuvor erklärt, “dass die Iraner in der vergangenen Nacht einen unserer hochmodernen Apache-Hubschrauber abgeschossen haben während einer Patrouille in der Straße von Hormuz”. Die Piloten seien zwar unverletzt gerettet worden, die USA müssten dennoch “gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren”.

Wenige Stunden vorher sprach Trump von baldigem Abkommen

Nur wenige Stunden vor diesen Äußerungen hatte Trump noch ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in greifbarer Nähe gesehen: “Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird”, sagte er und stellte einen Abschluss der Verhandlungen in den kommenden “zwei oder drei Tagen” in Aussicht. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Wochen schon mehrmals eine baldige Einigung mit Teheran in Aussicht gestellt.