Rohe Gewalt in Sterzing

Von: mk

Sterzing – In Sterzing wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Männer brutal zusammengeschlagen.

Innerhalb kurzer Zeit kam es im Stadtgebiet zu zwei schweren Angriffen. Ort des Geschehens ist einmal die Neustadt, der zweite Fall roher Gewalt hat sich in der Bahnhofstraße zugetragen.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 48-jährigen Südtiroler und um einen 28-jährigen Marokkaner. Beide wurden von den Angreifern so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten und die Ärzte mit einer Genesungsdauer von mehreren Wochen rechnen.

Wie Alto Adige online berichtet, gehen die Ermittler derzeit stark davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt: eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen.

Die Ordnungshüter überprüfen derzeit Aufnahmen von Überwachungskameras, die sich in der Umgebung befinden, um die Identität der Beteiligten auszuforschen.