US-Präsident Trump: Iran “vollständig” besiegt

Von: APA/dpa/Reuters

Der Iran ist nach den Worten von Donald Trump zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe “vollständig besiegt”. Trump ergänzte, dass US-Kriegsschiffe “bald” Tanker durch die Straße von Hormuz begleiten würden. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sieht den Schlüsselmoment im Konflikt mit dem Iran gekommen. Laut Al Jazeera wurde ein Flugabwehrsystem bei der US-Botschaft in Bagdad getroffen. Teheran drohte mit Attacken auf US-Ziele in den Arabischen Emiraten.

“Die Fake-News-Medien berichten nur ungern darüber, wie erfolgreich das US-Militär gegen den Iran vorgegangen ist, der vollständig besiegt ist und ein Abkommen wünscht”, postete Trump auf Truth Social weiter. Die angeblich von Teheran gewünschte Vereinbarung sei aber “kein Abkommen, das ich akzeptieren würde”.

Wie die US-Streitkräfte am Samstag mitteilten, wurden in der Nacht bei einem großangelegten Präzisionsschlag auf die iranische Insel Kharg mehr als 90 militärische Ziele erfolgreich angegriffen. Die Ölinfrastruktur sei dabei verschont geblieben, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit. Demnach wurden Lager für Seeminen, Raketenbunker und zahlreiche weitere militärische Einrichtungen zerstört. An den Ölanlagen gab es keine Schäden.

Flugabwehr bei US-Botschaft in Bagdad getroffen

Dem Nachrichtenkanal Al Jazeera zufolge wurde ein Flugabwehrsystem bei der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad von einer Rakete getroffen. Von der US-Botschaft, dem US-Militär wie auch der irakischen Regierung gab es zunächst keine Bestätigung. Nach dem Angriff Samstagfrüh gab es irakischen Medienberichten zufolge einen Brand am Botschaftsgebäude.

Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke. Mit dem Iran verbündeten Milizen haben seit Beginn des Iran-Kriegs aber mehrere Angriffe auf US-Einrichtungen im Irak für sich beansprucht.

Die iranischen Revolutionsgarden drohen unterdessen mit Angriffen auf US-Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Sprecher der Kommandozentrale der Garden erklärte laut Nachrichtenagentur FARS, Teheran betrachte es als sein legitimes Recht zur Verteidigung seines Hoheitsgebiets, Abschussstellen von US-Raketen in Häfen und Docks der Emirate anzugreifen. Ins Visier genommen werde auch US-Militärpersonal in Städten. Bewohner in unmittelbarer Umgebung von US-Zielen sollten sich in Sicherheit bringen.

Außerdem kündigte Teheran den verstärkten Einsatz schärferer Waffen an. Die Streitkräfte würden ballistische Raketen und andere Raketentypen mit größerer Zerstörungskraft und höherer Präzision verwenden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums staatlichen iranischen Medien zufolge. Man werde künftig mehr “modernisierte Waffen” einsetzen.

Die Emirate sind im Iran-Krieg von den Golfstaaten am stärksten unter Beschuss. Behörden im Emirat Fujairah teilten am Samstag mit, die Luftabwehr habe eine Drohne abgefangen. Durch herabfallende Trümmer sei ein Brand ausgebrochen. Opfer habe es nicht gegeben.