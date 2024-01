US-Präsident: Werden Angriffe gegen Houthi-Miliz fortsetzen

Das US-Militär wird nach Angaben von US-Präsident Joe Biden seine Angriffe auf Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen fortsetzen. Das machte der Demokrat am Donnerstag bei einer Begegnung mit Reportern in Washington deutlich. Er war gefragt worden, ob die Angriffe der USA gegen die Houthi Wirkung erzielten. Darauf antwortete er laut anwesender Presse: “Nun, wenn Sie von Wirkung sprechen, stoppen sie die Huthi? Nein. Werden sie fortgesetzt? Ja.”

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, erklärte in Bezug auf Bidens Aussage kurz darauf: “Wir nehmen den Houthi ihre Fähigkeiten. Mit jedem einzelnen dieser Angriffe. Wir machen es ihnen schwerer, diese Angriffe fortzusetzen.” Kirby sagte, das US-Militär habe am Donnerstagmorgen erneut Houthi-Stellungen angegriffen. Es seien einige Antischiffsraketen getroffen worden, die die Houthi für einen bevorstehenden Beschuss im Roten Meer vorbereitet hätten.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatten die USA Stellungen angegriffen. Kirby sagte, die Angriffe würden so lange fortgesetzt, wie sie nötig seien. Die Houthi hätten die Wahl, sie könnten mit ihren Attacken aufhören. Wenn sie das nicht täten, stünden den USA zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung – und man zögere nicht, diese zu nutzen. Am Mittwoch hatten die USA die Houthi auf die Liste der weltweit agierender Terrororganisationen gesetzt.