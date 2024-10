US-Präzisionsangriffe auf Houthi-Waffenlager im Jemen

Von: APA/AFP

Die USA haben am Mittwoch laut dem US-Militär und dem Verteidigungsministeriums mehrere Waffenlager in von Houthis kontrollierten Gegenden des Jemen mit strategischen B2-Bombern angegriffen. “Die US-Streitkräfte haben mehrere unterirdische Einrichtungen der Houthis ins Visier genommen, in denen verschiedene Waffenkomponenten untergebracht waren, die die Huthis für ihre Angriffe auf (…) Schiffe in der Region verwendet haben”, erklärte Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Die B2-Bomber hätten Präzisionsangriffe gegen fünf unterirdische Orte zur Waffenlagerung geflogen, fuhr Austin fort. Der Einsatz des Tarnkappenbombers demonstriere die Fähigkeiten der USA, “jederzeit und überall” gegen diese Ziele vorzugehen.

Die Houthi-Miliz ist wie die libanesische Hisbollah Teil der vom Iran angeführten und gegen Israel gerichteten “Achse des Widerstands”, der auch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen angehört. Die Gruppe, die seit Jahren große Teile des Jemen kontrolliert, greift immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an, eigenen Angaben zufolge “aus Solidarität” mit den Palästinensern im Gazastreifen. Die USA und Großbritannien attackieren als Reaktion bereits seit Jänner Ziele der Huthis im Jemen.

“Auf Anweisung von Präsident Biden habe ich diese gezielten Angriffe genehmigt, um die Fähigkeit der Houthis, ihr destabilisierendes Verhalten fortzusetzen, weiter einzuschränken und um die US-Streitkräfte und das Personal in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu schützen und zu verteidigen”, erklärte Austin weiter. Das US-Zentralkommando Centcom gab in den Onlinenetzwerken an, dass es zunächst keine Hinweise auf zivile Opfer durch die Angriffe von Mittwoch gegeben habe.