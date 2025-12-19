Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Regierung veröffentlicht Teil der Epstein-Akten
Freitag, 19. Dezember 2025 | 22:23 Uhr
Von: APA/AFP

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat einen Teil der Akten zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Das Justizministerium gab am Freitag Hunderttausende Dokumente frei. Die Regierung verfehlte allerdings die gesetzliche Frist zur Freigabe nahezu aller Akten, wie sie der US-Kongress gefordert hatte. Weitere Dokumente sollen nach Angaben des Justizministeriums erst in den kommenden Wochen folgen. Die Demokraten sprachen von “Gesetzesbruch”.

Sie warfen der US-Regierung außerdem versuchte Vertuschung in der Epstein-Affäre vor. Sie prüfen nun juristische Schritte. Kritik kam aber auch aus Trumps Lager. Mehrere Abgeordnete der Republikaner äußerten sich enttäuscht über die eigene Regierung. Dazu gehörten die Abgeordneten Marjorie Taylor Greene und Thomas Massie.

