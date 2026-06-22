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Hotel Bürgenstock: Verhandlungsort in der Schweiz

USA und Iran einigen sich auf Fahrplan für Abkommen

Montag, 22. Juni 2026 | 03:48 Uhr
Hotel Bürgenstock: Verhandlungsort in der Schweiz
APA/APA/KEYSTONE/Fabrice Coffrini
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Von: APA/dpa/Reuters

Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen innerhalb von 60 Tagen ein “finales Abkommen” zu erreichen, hieß es Montagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Es werde unter anderem Arbeitsgruppen zu Irans Atomprogramm und den westlichen Sanktionen geben.

Zudem sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, hieß es in der von Katar auf der Plattform X verbreiteten Erklärung. Außerdem sei ein Forum geschaffen worden, um für die Einhaltung der Waffenruhe auch im Libanon zu sorgen. Die technischen Gespräche zur Umsetzung der Vereinbarungen sollen demnach den Rest der Woche im Luzerner Luxusresort Bürgenstock fortgesetzt werden.

Die Verhandlungsrunde war kurz nach Beginn der Tagung in der Schweiz ins Stocken geraten. Grund waren laut der iranischen Delegation Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf den Iran wegen Teherans Unterstützung der Hisbollah-Miliz im Libanon.

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