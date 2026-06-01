USA und Iran melden erneut gegenseitige Angriffe

Von: APA/Reuters

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Wochenende iranische Radar- und Drohnen-Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Keschm angegriffen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen, darunter der Abschuss einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit.

US-Kampfflugzeuge hätten demnach die Luftabwehr, eine Bodenkontrollstation und zwei Drohnen zerstört. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.

Unterdessen erklären die iranischen Revolutionsgarden iranischen Medien zufolge, sie hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Dieser sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden des Iran genutzt worden.

Kuwait: Raketen- und Drohnenangriffe abgefangen

Unterdessen meldete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna, dass die kuwaitische Luftabwehr Raketen- und Drohnenangriffe abfange. Im ganzen Land würden die Sirenen heulen. Weitere Details nannte die Agentur zunächst nicht.