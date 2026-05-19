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Um einen Monat

USA verlängern Lockerung von Sanktionen für russisches Öl

Dienstag, 19. Mai 2026 | 07:10 Uhr
Brent und WTI auf niedrigstem Stand seit zwei Wochen Rohöl
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: APA/AFP

Die US-Regierung hat die Lockerung der Sanktionen für russisches Öl erneut um ein Monat verlängert. Das US-Finanzministerium erteilte am Montag eine zeitlich begrenzte Ausnahme-Lizenz, die für weitere 30 Tage den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten erlaubt, die sich bereits auf Schiffen befinden. Die Verlängerung biete “den am stärksten gefährdeten Ländern die Möglichkeit, vorübergehend auf russisches Öl zuzugreifen”, sagte Finanzminister Scott Bessent.

Die Lockerung der Sanktionen betrifft auch Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Ausgenommen sind lediglich russische Öllieferungen an den Iran, Kuba und Nordkorea sowie von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine, einschließlich der Krim.

Die USA hatten im März wegen der Sperrung der Straße von Hormuz und der in der Folge stark gestiegenen Ölpreise die gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen gelockert. Dies war eigentlich nur als vorübergehende Maßnahme gedacht. Mitte April war die Maßnahme jedoch bereits einmal um einen Monat verlängert worden. Diese war am Samstag ausgelaufen.

Russland konnte seine Einnahmen aus dem Ölgeschäft in der Folge nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) nahezu verdoppeln. Demnach bezog vor allem China russisches Öl in großen Mengen, zudem Indien. Auch etwa die Philippinen hatten nach langer Zeit wieder Öl aus Russland bezogen.

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