Van der Bellen besucht von Politkrise erschütterte Mongolei

Von: apa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag einen offiziellen Besuch in der Mongolei begonnen. In der Hauptstadt Ulaanbaatar wurde er von Staatspräsident Ukhnaa Khurelsukh mit militärischen Ehren empfangen. Die erstmalige Visite eines österreichischen Präsidenten findet inmitten einer schweren innenpolitischen Krise statt, ist doch Ministerpräsident Luvsannamsrai Oyun-Erdene wegen Korruptionsvorwürfen gegen seine Familie mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.

Der Besuch sei “Ausdruck der wachsenden Bedeutung, die wir dem Land beimessen und Ausdruck großer Wertschätzung für den demokratischen Weg, den die Mongolei vor über 30 Jahren eingeschlagen hat”, teilte Van der Bellen am Montagnachmittag (Ortszeit) in sozialen Medien mit. “Die Mongolei hat großes Potenzial – Österreich kann und will die Mongolei auf ihrem Weg als Partner begleiten.”

Im Vorfeld der Visite hatte es aus der Präsidentschaftskanzlei geheißen, dass der Besuch für die österreichische Wirtschaft “Türen in den asiatischen Markt öffnen” solle. Der Bundespräsident wird von einer Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturdelegation begleitet. Im Rahmen des Besuchs sollen mehrere Abkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet werden. Van der Bellen will in Ulaanbaatar auch das Dschingis-Khan-Museum besuchen, das eine der weltweit größten Sammlungen zum sagenumwobenen Mongolenherrscher beherbergt. Das von Dschingis Khan begründete Reich war im 13. Jahrhundert doppelt so groß wie China und reichte bis ins heutige Rumänien.

Am Dienstag wird Van der Bellen gemeinsam mit Wirtschaftsdelegierten ein Business Round Table Meeting in Ulaanbaatar eröffnen. Die Mongolei ist das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Sie ist 19 Mal größer als Österreich, hat aber nur gut drei Millionen Einwohner, von denen fast die Hälfte in der Hauptstadt Ulaanbaatar lebt. Van der Bellen war aus Japan angereist, wo er vergangene Woche Kaiser Naruhito getroffen und die Weltausstellung (EXPO) in Osaka besucht hatte.

Luxusleben von Söhnen des Regierungschefs sorgt für Empörung

Die Mongolei wird derzeit von einer massiven Korruptionsaffäre erschüttert. Zehntausende Menschen haben sich einer Rücktrittsaufforderung an Ministerpräsident Oyun-Erdene angeschlossen, weil seiner Familie Korruption und persönliche Bereicherung vorgeworfen wird. Für öffentliche Empörung sorgte, dass der Sohn des Premierministers eine sündteure Party für seine Freundin veranstaltet hatte. Dessen älterer Bruder studiere in den USA und habe für den Heiratsantrag an seine Freundin mehr ausgegeben als die gesamte Familie offiziell im Jahr verdiene, teilte zudem die Protestbewegung “Ogtsrokh Amarkhan” auf Instagram mit.

Die von Jugendlichen getragene Bewegung will schon 140.000 Unterschriften für einen Rücktritt des Regierungschefs gesammelt haben. Der Politiker der aus der früheren kommunistischen Einheitspartei hervorgegangenen Mongolischen Volkspartei (MPP) hat nun auch Mühe, seine Koalition zusammenzuhalten. So stellte Oyun-Erdene der zweitgrößten Regierungspartei, der Demokratischen Partei (DP), vergangene Woche den Sessel vor die Tür, weil sich einige jüngere DP-Abgeordnete den Rücktrittsaufforderungen an den Premier angeschlossen hatten.

Die Regierungsgegner riefen für Montagnachmittag (Ortszeit) zu einer großen Kundgebung in der Hauptstadt Ulaanbaatar auf. Die Kundgebung werde am Freiheitsplatz stattfinden, “weil der Besuch des österreichischen Präsidenten am Hauptplatz stattfindet”, hieß es in einem Aufruf auf Instagram.