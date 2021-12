VdS-PrÃ¤sidentin Martina Ladurner begrÃ¼ÃŸt angekÃ¼ndigte LohnerhÃ¶hung fÃ¼r PflegekrÃ¤fte

Bozen – Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) begrüßt die von Landeshauptmann Arno Kompatscher angekündigte Lohnerhöhung für Pflegekräfte in den Seniorenwohnheimen. „Damit ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Heimen gesetzt worden“, freut sich Verbandspräsidentin Martina Ladurner.

Bei der heutigen Landtagsitzung am ersten Dezember kündigte Landeshauptmann Kompatscher eine Lohnerhöhung für Pflegekräfte in den Seniorenwohnheimen an. Eine Änderung im Haushalt solle dies ermöglichen. „Diese angekündigten höheren Löhne sind ein wichtiges Signal für unsere Heime“, betont Martina Ladurner Präsidentin des VdS, und dankt Landeshauptmann Arno Kompatscher, dass die dafür notwendigen Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Der Verband fordert schon seit Längerem mit Nachdruck höhere Löhne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Seniorenwohnheimen. „Nur durch eine spürbare Anpassung der Gehälter können wir dem Wettbewerbsdruck standhalten und den Mitarbeitern eine verdiente finanzielle Anerkennung ermöglichen.“ Ein höherer Lohn ist auch wichtig, um den Pflegberuf im Seniorenwohnheim für Neu- und Wiedereinsteiger attraktiv zu gestalten.

Durch die Corona-Pandemie wurde noch deutlicher, welch wertvollen Dienst die Pflegerinnen und Pfleger in den Seniorenwohnheimen leisten. „Unsere Pflegekräfte setzen sich in den Seniorenwohnheimen unermüdlich für unsere Heimbewohnerinnen und -bewohner ein“, lobt Martina Ladurner. „Dafür verdienen sie unser aller Anerkennung und Dank, aber auch eine finanzielle Honorierung ihrer Arbeit!“