Tourist verletzte sich schwer bei Kolosseum in Rom

Von: apa

Vor den Augen der wartenden Menschenmenge hat ein Tourist versucht, über das Gitter des Kolosseums in Rom zu klettern. Er verletzte sich dabei an den Metallspitzen des Zauns schwer und konnte sich selbst nicht befreien. Der US-Bürger mit Wohnsitz in Taiwan musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus San Giovanni in Rom gebracht und einer Notoperation unterzogen werden. Die Wunde in der Kreuzbandgegend wurde mit mehr als 80 Stichen genäht. Der Mann ist außer Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr, wurde jedoch erst am Sonntag bekannt. Der Tourist soll versucht haben, über ein Gitter in der Nähe des archäologischen Geländes zu klettern, vermutlich um näher an das Kolosseum zu gelangen, berichtete die römische Tageszeitung “Il Messaggero” am Sonntag. Bei diesem Versuch wurde er von einer Metallspitze des Zauns durchbohrt.

Zeugen des Vorfalls alarmierten sofort die Rettung

Mehrere Personen, die sich in der Nähe aufhielten, beobachteten die Szene und alarmierten sofort die Rettung. Das medizinische Personal fand den Mann immer noch am Zaun festgeklemmt und unter Schock. Der Tourist erhielt Beruhigungsmittel und musste 20 Minuten lang warten, bis ihn das Rettungspersonal befreien und die Blutung stillen konnte. Der Mann, der nach dem Vorfall mehrere Stunden lang bewusstlos war, muss von den Carabinieri vernommen werden.

“Es war schrecklich, ich sah, wie der Mann an einem Geländer aufgespießt war und sich nicht mehr befreien konnte”, erzählt ein Augenzeuge. Andere Touristen riefen sofort die Notrufnummern und trugen entscheidend dazu bei, dass die Rettungsdienste schnell aktiviert werden konnten.

Der US-Tourist besucht Rom mit seiner Familie und einigen Freunden für einige Tage und wohnt in einer Pension im Zentrum. Die Gruppe hatte verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt. Die Freunde des Mannes wurden von den Ermittlern befragt, konnten aber keine Erklärung für seine Tat angeben.