Verein Borodina: Zusammenarbeit ausgesetzt

­Bozen – Das Land Südtirol hat die Zusammenarbeit mit dem russischen Partner im Verein Borodina eingestellt. Die Zusammenarbeit bleibt vorerst so lange ausgesetzt, wie der bewaffnete Konflikt andauert.

Das Land Südtirol ist Gründungsmitglied der Vereinigung “Russisches Zentrum N. I. Borodina”. Als solches hat es im Zusammenhang mit der russischen Invasion und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine seine Arbeit in der Vereinigung vorerst ausgesetzt. “Im Lichte der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine setzen wir die geplante Tätigkeit des Vereins Borodina aus”, informiert Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Der Landeshauptmann betont, dass die Zusammenarbeit mit dem russischen Partner im Verein Borodina eingestellt ist, “dies gilt vorerst so lange, wie der bewaffnete Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine andauert”.