Verlängerte Landebahn: Grüne reagieren mit Ironie

Bozen – Heute um 10.30 Uhr startet der erste Flug von der verlängerten Landebahn am Bozner Flughafen. “Damit ist die Umdrehung des Ergebnisses der Volksbefragung von 2016 endgültig vollzogen. 70,6 Prozent der Abstimmenden hatten sich damals gegen das Entwicklungskonzept des Landeshauptmanns ausgesprochen, das den Ausbau des Flughafens mit Zunahme der Passagierzahlen, bei öffentlicher Finanzierung, vorsah. Die Menschen, vor allem im Unterland und Überetsch, aber auch darüber hinaus, hatten sich in aller Deutlichkeit gegen dieses ‘Mehr’ gewehrt – wie auch schon viele Jahre vorher gegen den Flughafen an sich”, so die Grünen in einer Aussendung.

Man hatte gehofft, dass das Ergebnis in seiner Gesamtheit richtungsweisend sein würde. Das sei nicht erfolgt. “Die Flughafengesellschaft wurde verkauft, der Ausbauplan, den die Bevölkerung abgelehnt hatte, wurde nun von den privaten Besitzern umgesetzt. Wir haben dieses absurde Demokratieverständnis häufig kritisiert und müssen dies auch in dieser Gelegenheit wiederholen. Heute ist ein schlechter Tag für die Demokratie im Lande, und ein schlechter für das Klima sowieso“, unterstreichen die grünen Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter Staffler. Sie haben seit jeher die Bemühungen zur Eindämmung des Flugverkehrs im Bozner Talkessel unterstützt.

“Gerade angesichts der Beschwörungen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist der Ausbau des Bozner Flughafens ein regelrechter Hohn – ist doch das Flugzeug bekanntermaßen das Verkehrsmittel mit dem höchsten CO2-Ausstoß überhaupt.” Die Grünen Abgeordneten erinnern daran, dass sie mehrere Eingaben beim Rechnungshof gemacht haben, damit die Verhältnismäßigkeit des Verkaufs an die Privaten Betreibern geprüft wird. Diese Verfahren seien noch offen.

Der Bozner Flughafen sei, auch heute, am Tag, an dem die verlängerte Piste in Betrieb genommen wird, ein Verlustgeschäft für unser Land, sein Klima und seine Lebensqualität, schließen die Grünen.