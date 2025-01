Vermittler garantieren Israel sichere Geiselfreilassungen

Von: APA/AFP/dpa

Nach chaotischen Szenen bei einer Geiselübergabe am Donnerstag haben die Vermittler der israelischen Regierung zugesichert, dass die künftigen Freilassungen unter sicheren Bedingungen für die Geiseln erfolgen werden. Die Vermittler hätten auf Ersuchen von Regierungschef Benjamin Netanyahu die “Garantie” gegeben, “dass die Freilassung der nächsten Geiseln in Sicherheit erfolgen wird”, hieß es in einer Erklärung von Netanyahus Büro am Donnerstag.

Zuvor hatte Netanyahu erklärt, dass er die Freilassung von 110 palästinensischen Häftlingen im Gegenzug für die Freilassung von acht Geiseln ausgesetzt habe, weil es bei der Übergabe der Geiseln an das Rote Kreuz Donnerstagmittag zu bedrohlichen Szenen gekommen war. Donnerstagabend fuhren dann Busse mit palästinensischen Häftlingen aus dem israelischen Ofer-Gefängnis nahe Ramallah nach einer Verzögerung los.

Busse mit palästinensischen Häftlingen losgefahren

Videobilder zeigten, wie die Busse von israelischen Militärfahrzeugen begleitet wurden. Die Insassen sollten im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gegenzug für drei israelische Geiseln aus der Haft entlassen werden, die zuvor im Gazastreifen freigekommen waren.

Die Übergabe der deutsch-israelischen Geiseln Gadi Moses und Arbel Yehud hatte sich um eineinhalb Stunden verzögert. Von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete und vermummte Kämpfer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad schoben die Geiseln in Khan Younis im Süden des Gazastreifens durch eine schreiende und bedrohlich drängelnde Menschenmenge zu den Rot-Kreuz-Fahrzeugen. Der 80-jährige Moses wurde hin und her geschubst, Yehud wirkte stark verängstigt.

“Schockierende Szenen”

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von “schockierenden Szenen”, die ein “weiterer Beweis für die unvorstellbare Grausamkeit” der Islamisten seien. Der deutsche Botschafter in Jerusalem, Steffen Seibert, verurteilte die “abstoßenden” Szenen. Im Zuge des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas waren am Donnerstag nach mehr als 15-monatiger Gefangenschaft acht weitere Geiseln freigelassen worden, darunter die beiden Deutsch-Israelis.

Das Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hamas sieht in einer ersten sechswöchigen Phase die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln vor. Acht von ihnen sind nach israelischen Angaben tot, es geht in ihrem Fall nur noch um die Überführung der sterblichen Überreste. Im Gegenzug sollen insgesamt rund 1.900 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen.

Am Samstag sollen dann weitere Geiseln freigelassen werden. Auf der Liste der verbleibenden Geiseln, die ebenfalls freigelassen werden sollen, ist auch der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham.