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Zerstörungen im Libanon-Krieg

Vertriebene im Libanon kehren nach Waffenruhe zurück

Freitag, 17. April 2026 | 10:45 Uhr
Zerstörungen im Libanon-Krieg
APA/APA/AFP/-
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Von: APA/dpa

Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah haben sich seit den frühen Morgenstunden des Freitag tausende Menschen im Libanon auf den Weg zurück in ihre Heimatorte gemacht. Auf den Straßen in Richtung Süden bildeten sich Augenzeugen zufolge lange Staus. Zahlreiche Fahrzeuge waren dicht bepackt und mit Matratzen und weiteren Habseligkeiten beladen. Einige schwenkten Hisbollah-Fahnen aus dem Fenster, anderen zeigten das Siegeszeichen mit den Händen.

“Ich bin so glücklich”, sagte Mahmud, der sich auf den Weg in seine Heimatstadt Nabatiya gemacht hat. “Ich werde mein Zelt auf meinem zerstörten Haus aufstellen und wieder zu Hause wohnen.” Eine andere Rückkehrerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: “Wir wissen, dass die Waffenruhe auf zehn Tage begrenzt ist, aber wir müssen zurückgehen und sehen, was von unseren Häusern übrig ist.”

Großflächige Zerstörung

Im Südlibanon und in denen als Dahiya bekannten südlichen Vororten Beiruts herrscht nach Wochen des Kriegs großflächige Zerstörung. Viele Verbindungswege in Richtung Süden wurden während des Kriegs vom israelischen Militär angegriffen und zerstört. Die libanesische Armee kündigte am Morgen an, an der Wiedereröffnung einer wichtigen Brücke in Richtung Süden zu arbeiten.

Nach mehr als sechs Wochen Krieg trat um Mitternacht eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft. Mehr als eine Million Menschen wurden durch die jüngste Eskalation vertrieben.

Israels Armee hatte kurz nach Inkrafttreten die Bewohner im Libanon dazu aufgerufen, sich nicht südlich des Litani-Flusses – etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt – zu begeben. Ein Großteil der Binnenvertriebenen stammt aus dem betroffenen Gebiet.

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