Vier Tote bei Israel-Attacke auf Sanaa

Sonntag, 24. August 2025 | 22:14 Uhr
APA/APA/AFP/MOHAMMED HUWAIS
Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Die israelische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben militärische Stellungen der Houthi-Miliz in Jemens Hauptstadt Sanaa angegriffen, vier Menschen sollen gestorben sein. “Die Angriffe wurden als Reaktion auf wiederholte Attacken des terroristischen Houthi-Regimes gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung ausgeführt”, erklärte die Armee. Die Houthis hätten in den vergangenen Tagen israelisches Gebiet unter anderem mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen beschossen.

Nach Angaben der Houthi-Gesundheitsbehörden wurden vier Menschen getötet und 67 weitere verletzt. Ziele seien ein Militärkomplex nahe dem Präsidentenpalast, zwei Kraftwerke und ein Treibstofflager gewesen, erklärte das israelische Militär weiter.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz, die einen Großteil des Jemen kontrolliert, hat Israel seit Beginn des von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgelösten Gazakrieges im Oktober 2023 immer wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen – nach eigenen Angaben aus “Solidarität” mit den Palästinensern.

Houthi-Miliz unterstützt Hamas und Hisbollah

Die meisten Geschosse werden von der israelischen Luftabwehr zerstört. Im November 2023 begannen die Houthis zudem damit, im Roten Meer und im Golf von Aden Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel anzugreifen.

Die Houthis gehören neben der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten “Achse des Widerstands”. Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.

