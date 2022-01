Vizeminister Morelli trifft Kompatscher

Bozen – Der aus der Lombardei stammende Journalist und Agrartechniker Alessandro Morelli bekleidet seit 1. März 2021 das Amt des Vizeministers im Ministerium für Infrastruktur und nachhaltige Mobilität und ist als solcher unter anderem für die Olympischen Winterspiele 2026 sowie für das Postwesen und die Telekommunikation zuständig. Heute ist Vizeminister Morelli in Südtirol zu Besuch, wo er am Morgen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, dem italienischen Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato und dem ladinischen Landeshauptmannstellvertreter und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zusammengetroffen ist. Vizeminister Morelli, der sich am Nachmittag im Pustertal ein Bild der Olympia-Projekte machen will, betonte zum Gesprächsauftakt, im Hinblick auf die Winterspiele 2026 werde er wohl öfters nach Südtirol kommen.

Die olympische Infrastruktur für die Olympischen Winterspiele 2026 bildete auch einen Schwerpunkt des heutigen Gesprächs. Landeshauptmann Kompatscher brachte die Erwartung zum Ausdruck, weitere Mittel aus dem Olympiabudget für die Bauvorhaben für Südtirol zu erhalten. Vizeminister Morelli zeigte Verständnis für die Forderung des Landeshauptmannes – die Aufteilung zusätzlicher Finanzmittel – und betonte, dass die Mittelaufteilung Gegenstand weiterer Gespräche sein werde.

Auch für eine Verbesserung des Signals der Rai-Sender in Südtirol sprach sich der Landeshauptmann gegenüber Vizeminister Moretti aus. Kompatscher bot die Nutzung der Ras-Umsetzer zusätzlich zu den 38 Rai-Sendeanlagen als Möglichkeit an, um den Empfang der Rai-Sender in Südtirol zu verbessern. Zudem bat der Landeshauptmann den Vizeminister, sich für eine schnelle Umstellung der lokalen Sender auf HD einzusetzen, zumal alle Voraussetzungen auf lokaler Ebene geschaffen seien.

Ein weiteres Südtiroler Anliegen, mit dem Landeshauptmann Kompatscher Vizeminister Moretti befasst hat, ist das Post-Verteilerzentrum für das Gadertal. “Nachdem das ehemalige Verteilerzentrum geschlossen wurde, erfolgt die Postverteilung für das Gadertal im Pustertal, was besonders im Winter Probleme mit sich bringt”, informierte Landeshauptmann Kompatscher. Nun seien Räumlichkeiten im Gadertal ausfindig gemacht, betonte Landesrat Alfreider, sodass eine Wiedereröffnung eines Verteilerzentrums im Gadertal möglich sei.