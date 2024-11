Völser Landesstraße: Investition für mehr Sicherheit

Von: Ivd

Bozen/Kastelruth – Die kurvenreiche, zum Teil steile und enge Landesstraße (LS 24), die von Blumau nach Völs führt, soll weiter verbessert werden. Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider heute die Kosten für die Eingriffe auf einem rund zwei Kilometer langen Abschnitt angepasst.

“In zwei Baulosen wollen wir die Straße besser befahrbar machen, an neuralgischen Stellen verbreitern und stabilisieren, um für mehr Sicherheit zu sorgen”, sagt Mobilitätslandesrat Alfreider. Geachtet werde dabei auch darauf, die öffentlichen Verkehrsmittel einzubinden. So werde beim ersten Baulos die Haltestelle “Faust” besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst und sicherer gemacht, sagt Alfreider. Baulos eins steht laut Landesrat kurz vor der Ausschreibung. „Auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt werden die Stützmauern und Untergründe verbessert und an einigen Stellen wird die Straße ausgebaut“, erklärt der Direktor der Landesabteilung Hochbau Umberto Simone.

Für beide Baulose zum Ausbau der Völser Straße hat die Landesregierung eine Investition von rund 23,5 Millionen Euro (zuvor 20,2 Millionen Euro) vorgesehen.