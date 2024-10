Vorstand der Jungen Europäischen Volkspartei trifft Manfred Weber

Von: mk

München – Am vergangenen Wochenende kam der Vorstand der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) zu einem Board-Meeting in München zusammen. Ein zentrales Highlight des offiziellen Programms war der direkte Austausch mit Manfred Weber, Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), in der CSU-Landesleitung.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die bevorstehenden Anhörungen der neuen EU-Kommission, die derzeitige Ratspräsidentschaft von Ungarn, die aktuelle Situation der EU-Erweiterung und dessen Hürden sowie Wege, wie sich junge Menschen stärker in die europäische Politik einbringen können. Der Vorstand betonte die Bedeutung des politischen Engagements der Jugend für die Zukunft der Europäischen Union. Den Abschluss des Treffens bildete noch eine Einladung der CSU auf das Oktoberfest, wo noch ein Austausch mit dem EU-Abgeordneten und JU-Bayern-Präsident Christian Doleschal und einigen Abgeordneten des Bayrischen Landtages auf dem Programm stand.

Mit dabei war auch der Südtiroler Florian Gasser, der seit 2023 im Vorstand der Jungen Europäischen Volkspartei vertreten ist. „Der direkte und offene Austausch mit dem EVP-Parteivorsitzenden Manfred Weber zu den aktuellen Entwicklungen war sehr aufschlussreich, und es freut uns, dass in den nächsten Jahren auch ein stärkerer Fokus darauf gelegt werden soll, die Resolutionen der Jungen Europäischen Volkspartei verstärkt in die Mutterorganisation mit einzubringen”, so Gasser.

Die Junge Europäische Volkspartei ist die größte europäische politische Jugendorganisation und zählt mehr als eine Million Mitglieder.