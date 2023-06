Vortrag über Ukraine-Krieg und die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur

In Brixen

Brixen – “Russland, die Ukraine, der Krieg und die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur”. So lautet der Titel eines Vortrags zu dem die Bischof Dr. Karl Golser Stiftung, das Katholische Sonntagsblatt sowie das Institut De Pace Fidei laden.

Univ.-Prof. Dr. Franz Eder vom Institut für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck wird auf das Thema näher eingehen und aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchten.

Der Vortrag in deutscher Sprache findet am Donnerstag, den 15. Juni um 18.00 Uhr in der Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen im Hörsaal 1 statt.

Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.