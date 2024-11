Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah in Kraft getreten

Von: APA/AFP

Die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ist Mittwochfrüh in Kraft getreten. Die Feuerpause begann um 04.00 Ortszeit (03.00 MEZ). Sie soll die seit mehr als einem Jahr anhaltenden Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der pro-iranischen Miliz beenden. Kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe hatte es noch gegenseitige Attacken auf Ziele in Israel und im Libanon gegeben.

Die Hisbollah griff nach eigenen Angaben “militärische Ziele” in Tel Aviv mit Drohnen an. Israels Armee attackierte weniger als eine Stunde vor Beginn der Feuerpause erneut Ziele im Süden Beiruts an.

Israelisches Sicherheitskabinett billigt Feuerpause Dienstagabend

Das israelische Sicherheitskabinett hatte die Vereinbarung zur Feuerpause Dienstagabend gebilligt. Kurz darauf begrüßten die Regierungen in Washington und Paris die Entscheidung. Die Präsidenten beider Länder erklärten, sie wollten gemeinsam für die Umsetzung der Waffenruhe sorgen.

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die mit dem Iran und der islamistischen Palästinenserorganisation verbündete Hisbollah mit regelmäßigen Raketenangriffen vom Süden des Libanon aus eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Als Reaktion beschoss Israel Hisbollah-Ziele im Nachbarland.

Israel verstärkte Angriffe ab Mitte September deutlich

Seit Mitte September hatte die israelische Armee ihre Angriffe deutlich verstärkt, zudem startete sie Ende September Bodeneinsätze im Süden des Libanon. Am 27. September wurde Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem Angriff der israelischen Armee in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet.