Wahlaufruf des Südtiroler Jugendrings: Deine Stimme zählt

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, wird der neue Landtag der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol gewählt. Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings (SJR), appelliert daher an alle – insbesondere auch an die jungen Wahlberechtigten, sich über die Standpunkte der verschiedenen Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten zu informieren und bei der Wahl eine bewusste Entscheidung zu treffen. „Die Landtagswahl ist von großer Bedeutung, weil viele grundlegende Entscheidungen, die sich auf unser aller Leben auswirken, vom Landtag getroffen werden“, so Rainer.

Der Südtiroler Jugendring ruft daher alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Der SJR hat im Vorfeld mehrere Initiativen gestartet, um besonders Jung- und Erstwähler über die anstehenden Wahlen und die kandidierenden Parteien zu informieren. So nahmen sehr viele Menschen am Maretscher Gespräch mit zwölf Spitzenkandidaten teil, um sich von den kandidierenden Parteien ein Bild machen zu können. Des Weiten haben Südtiroler Jugendring (SJR) und Youth App ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen: deinewahl.it. Es beinhaltet Video-Interviews mit Kandidat*innen aller Parteien, Podcast-Folgen zur Vertiefung politischer Themen, landesweite Workshops in Schulen und eine Online-Wahlhilfe zur Orientierung. Insbesondere haben 16- bis 17-Jährige die Möglichkeit, bis Sonntag, 21.00 Uhr an Schattenwahlen teilzunehmen und dadurch ihrem Politik-Interesse und ihrer Motivation zu wählen, Ausdruck zu verleihen. Mehr dazu auf deinewahl.it.

Der Südtiroler Jugendring hofft, dass der neue Südtiroler Landtag die Stimme der Kinder und Jugendlichen hört und deren Interessen berücksichtigt. Daher hat er auch gemeinsam mit seinen 16 Mitgliedsorganisationen einen Anliegenkatalog für die kommende Legislaturperiode des Südtiroler Landtags mit 13 zentralen Anliegen erarbeitet. Dieser ist auf der Website des Südtiroler Jugendrings verfügbar (www.jugendring.it) und wird nach der Wahl allen Fraktionen überreicht werden.