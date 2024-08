Walz nahm Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat an

Von: APA/AFP

Tim Walz hat die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der US-Demokraten angenommen. Dies sei “die Ehre meines Lebens”, sagte Walz am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago. “Wir sind heute Abend alle aus einem schönen, einfachen Grund hier – wir lieben dieses Land”, fuhr er fort. Den Großteil seiner rund 15 Minuten langen Rede sprach Walz über Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, an deren Seite er antritt.

Der bisher vergleichsweise unbekannte Gouverneur des Staates Minnesota blickte in seiner Rede auf Stationen in seinem Leben. Über seine Kindheit in einer kleinen Stadt in Nebraska, wo er auf dem Bauernhof seiner Familie arbeitete, sagte Walz: “Man lernt, sich umeinander zu kümmern.”

Der 60-Jährige sprach auch über seine Karriere als American-Football-Coach, während die Menge begeistert “Coach Walz” skandierte. “Sie haben in mir das gesehen, was ich hoffte, ihnen beizubringen: eine Hingabe an das Gemeinwohl, ein Verständnis dafür, dass wir alle in einem Boot sitzen, und die Überzeugung, dass ein Einzelner für seine Mitmenschen wirklich etwas bewirken kann”, sagte Walz rückblickend auf seine Zeit als Football-Trainer.

Dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump warf er vor, “den ganzen Tag” damit zu verbringen, “Menschen zu beleidigen und anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben”.

Am meisten sprach Walz jedoch über Harris. “Von ihrer Zeit als Staatsanwältin, als Bezirksstaatsanwältin, als Generalstaatsanwältin, als Senatorin der Vereinigten Staaten und dann als unsere Vizepräsidentin hat sie auf der Seite des amerikanischen Volkes gekämpft”, sagte er. Harris habe es mit Verbrechern aufgenommen, zudem habe sie immer mit “Energie, Leidenschaft und Freude” gearbeitet. Harris werde sich für die Freiheit aller Bürger einsetzen, “das Leben zu leben, das sie führen wollen”, betonte Walz. “Denn das ist es, was wir für uns selbst wollen und was wir für unsere Mitmenschen wollen.” Walz mahnte zudem, bis zum Wahltag am 5. November beim weiteren Werben um Stimmen für die Demokraten nicht nachzulassen. “Wir haben nur noch 76 Tage, das ist nichts”, sagte er.

Zuvor hatte Bill Clinton auf dem Parteitag für Walz und Harris geworben. Beide seien zwei Führungspersönlichkeiten “mit typisch amerikanischen und doch unwahrscheinlichen Lebensgeschichten”, sagte der Ex-Präsident. So etwas könne “nur hier” passieren. “Wenn Sie für dieses Team stimmen, wenn Sie sie ins Amt bringen können und sie für frischen Wind sorgen lassen, werden Sie für den Rest Ihres Lebens stolz darauf sein”, fuhr er fort. Clinton sagte weiter, Harris habe mit der Wahl von Walz zu ihrem sogenannten Running Mate “einen Volltreffer gelandet”.

Auch Musik Stevie Wonder und Grammy-Preisträger John Legend traten in Chicago auf, ebenso sowie Schauspielerin Mindy Kaling und Schauspieler Kenan Thompson. Applaus bekam zudem Talk-Queen Oprah Winfrey. Der Parteitag der Demokraten hatte am Montag begonnen. Er dauert noch bis Donnerstag – dann wird Harris formell ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin annehmen.