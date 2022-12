Was hat Putin bloß gegen Batman?

Er will nur mehr russische Helden in Kinder-Cartoons

Moskau – Kreml-Tyrann Wladimir Putin hat nicht nur in der Ukraine einen brutalen Krieg vom Zaun gebrochen. Auch das russische Volk muss unter den Auswüchsen seines Schreckensherrschers leiden. Wer nicht spurt, kommt ins Gefängnis oder ins Straflager.

Auf allen Ebenen versucht die Führungsclique Einfluss auf das Volk und die öffentliche Meinung zu nehmen. Derzeit im Fokus des Kremls stehen westliche Superhelden wie Batman oder Spiderman. Die italienische Tageszeitung “Repubblica” berichtet, dass es Putin hier zu “westlich” zugeht. Der Diktator verlangt, dass mehr Helden aus der russischen Geschichte ihren Platz einnehmen.

Auf den skurrilen Gedanken soll Wladimir Putin nach einem Gespräch mit Natalia Narochnitskaja gekommen sein. Die über 70-Jährige hatte sich am 4. November bei einem Treffen mit Putin beschwert, dass sie keine T-Shirts von russischen Helden wie etwa Ilja Muromets in den Geschäften gefunden habe. Lediglich “Monster” wie Batman oder Spiderman habe sie in den Regalen entdecken können.

Das Thema erklärte der Russen-Herrscher sogleich zur Chefsache. Auch er finde, dass russische Kinder Cartoons von russischen Helden präsentiert bekommen sollen und Batman und ähnliche Figuren ausgedient hätten. Putin beauftragte in weiterer Folge den russischen Ministerpräsidenten Mikhail Mishustin, entsprechende Maßnahmen zur Förderung der russischen Kultur und Geschichte im Kinder-TV zu ergreifen. Im gleichen Atemzug soll auch die übermäßige Verwendung von Anglizismen eingeschränkt werden. Hierzu wurde bereits ein Gesetzesentwurf in der Duma eingebracht. Innerhalb von 2023 soll das Vorhaben umgesetzt sein.

Nun wird über das Thema in der russischen Öffentlichkeit debattiert. Die Propaganda im Fernsehen ist erwartungsgemäß im Sinne von Putin angesprungen.

Ob die russischen Helden mit Spiderman oder Batman bei den Kindern konkurrieren können, bleibt aber abzuwarten.