Aktuelle Seite: Home > Politik > Was macht eigentlich die Koordinierungsstelle für Integration?
Pamer: "KOI unterstützt den Prozess des sozialen Zusammenhalts"

Was macht eigentlich die Koordinierungsstelle für Integration?

Donnerstag, 21. August 2025 | 15:33 Uhr
20250821KOI_hw
LPA/Hannes Wisthaler
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Koordinierungsstelle für Integration (KOI) ist ein Anlaufpunkt für öffentliche und private Einrichtungen und Organisationen, die Projekte zur Inklusion organisieren möchten. “Unsere Gesellschaft ist vielfältig und bunt, sie befindet sich im ständigen Wandel. Um den sozialen Zusammenhalt tagtäglich zu leben, müssen wir aufeinander zugehen, miteinander reden und uns offen begegnen. Die KOI ist dabei eine wichtige Stelle innerhalb der Landesverwaltung, weil sie diesen Prozess aktiv unterstützt”, sagt Landesrätin Rosmarie Pamer.

Seit Ende März 2024 gehört die Koordinierungsstelle zu ihren Kompetenzen, die KOI ist dem Amt für Kinder- und Jugendschutz und Soziale Inklusion zugeordnet.

Die Koordinierungsstelle hat verschiedene Aufgaben: Sie stellt Informationen und Beratung zu den Themen Migration, Integration und Inklusion bereit. Mithilfe von Eurac Research und ASTAT werden regelmäßig Daten gesammelt und veröffentlicht, die essenziell für die Entstehung künftiger Integrationsprojekte sind.

Die KOI vergibt finanzielle Beiträge an Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Organisationen ohne Gewinnabsicht und Genossenschaften, die Maßnahmen mit integrativem und inklusivem Charakter planen. Außerdem organisiert sie Informations- und Ausbildungsveranstaltungen, die die Bevölkerung sensibilisieren sollen. Wichtig ist auch die Verbindung und Vernetzung von Menschen, Gruppen, lokalen Behörden und Partnern im Ausland sowie die Vernetzung zwischen den zuständigen Landesstellen, die in der Integration und Inklusion eingebunden sind, damit der Integrationsprozess mit gemeinsamem Wissen und Erfahrungen gefördert werden kann.

Die KOI übernimmt zudem das Sekretariat des Landesintegrationsbeirates, dessen Vorsitzende Landesrätin Pamer ist. Dieser wurde als beratendes Organ durch das Landesgesetz Nr. 12/2011 eingerichtet. Er soll die Inklusion von neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern fördern, unter anderem indem der Landesregierung Vorschläge, Gutachten und Impulse für die Integrationspolitik unterbreitet werden.

In der Broschüre “Good Practices” werden einige besonders gelungene Projekte vorgestellt. Dazu zählen das Intercultural Café, Time4girls, Lesementorinnen und -mentoren und der interkulturelle Gemeinschaftsgärten. Das aktuell größte Projekt, das von der KOI koordiniert wird, ist das “Zusammenleben in Südtirol”: Seit 2023 müssen für den Erhalt des Landesfamilien- und des Landeskindergeldes eine zusätzliche Selbsterklärung zu den eigenen Sprach- und Gesellschaftskenntnisse vorgewiesen werden.

Die KOI übt hier eine Kontrollfunktion aus, bevor die Geldmittel über die Agentur für Soziale und Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) ausbezahlt werden. Die Initiativen der KOI sollen dazu beitragen Vorurteilen entgegenzuwirken und durch Information und Unterstützung ein inklusives Gesellschaftsbild zu fördern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
38
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
32
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 