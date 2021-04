Weitere Corona-Demos geplant: Polizei wird bei Bedarf strafen

Bozen – In Südtirol gab es zuletzt in Bruneck, Gais und Brixen Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen. Am Samstag werden laut Medienberichten weitere Corona-Demos in ganz Südtirol folgen. So sollen etwa in Kaltern, Bozen, Meran, Sterzing, Schlanders und in Sand in Taufers “Protest-Spaziergänge” abgehalten werden.

Einige Bürgermeister haben bereits angekündigt, dass die Polizei informiert wurde und – falls nötig – auch Strafen ausstellen wird. Josef Nöckler, der Bürgermeister von Sand in Taufers kann die Müdigkeit der Menschen zwar nachvollziehen, für Protestaktionen hat er aber kein Verständnis, auch weil in den nächsten Tagen bereits Lockerungen kommen sollen.

Auch der Schlanderser Bürgermeister Dieter Pinggera spricht von einer Provokation gegenüber jenen, die sich verantwortungsbewusst verhalten. Das könne man nicht tolerieren und daher würden die Polizeikräfte koordiniert.

Bei einem Protestmarsch in Brixen wurden am Donnerstag mehrere Strafen verhängt, weil die AHA-Regeln nicht eingehalten wurden.