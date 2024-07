Wengen, Caldonazzo und Lusern: Am 10. November wird gewählt

Von: luk

Wegen – Die vorgezogenen Gemeinderatswahlen in Wengen und in den Trentiner Gemeinden Caldonazzo und Lusern finden am 10. November statt. Dies hat die Regionalregierung in ihrer heutigen Sitzung beschlossen. Der Termin für eine eventuelle Stichwahl in der Gemeinde Caldonazzo wurde für den 24. November festgesetzt.

Während desselben Treffens haben der Präsident Arno Kompatscher und der Assessor für örtliche Körperschaften Franz Locher angekündigt, dass im Jahr 2025 die Gemeindewahlen im Monat Mai stattfinden werden – der genaue Termin wird in zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

„Es gibt keinen objektiven Grund, der eine Verschiebung auf den Herbst rechtfertigen könnte“, erklärte Präsident Arno Kompatscher in der Sitzung.

„Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Pandemie ausnahmsweise nicht im Mai, sondern im September gewählt“, unterstrich der Assessor Franz Locher. „Wir halten es deshalb für angebracht, die Wahlen wieder, wie gewohnt, im Frühjahr abzuhalten.“