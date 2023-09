“Werden Wagner überall auf der Welt bekämpfen”

Der ukrainische Geheimdienst-Chef Kyrylo Budanow will Berichte über die angebliche Beteiligung ukrainischer Spezialeinheiten an Drohnenangriffen im Sudan weder bestätigen noch dementieren.

In sozialen Netzwerken sind Videos aufgetaucht, die mehrere Angriffe zeigen. Demnach sollen Wagner-Söldner im Sudan Opfer von gezielten Drohnenattacken geworden sein. Details in den kurzen Clips deuten darauf hin, dass ukrainische Spezialeinheiten dafür verantwortlich sind.

Sollten die Ukraine tatsächlich verdeckte Attacken im Sudan auf russische Söldner verüben, wäre dies die nächste große Provokation gegenüber Moskau.

“Ich persönlich habe vor einem Jahr öffentlich gesagt, dass alle russischen Kriegsverbrecher, die gegen die Ukraine gekämpft haben, kämpfen oder kämpfen wollen, überall auf der Welt bestraft werden”, erklärte der Chef des ukrainischen Geheimdienstes HUR im Gespräch mit “Voice of America”.

Im Sudan habe es mit Unterstützung der Russen einen Aufstand gegeben. “Einheiten der Wagner-Gruppe waren sowohl an der Organisation als auch direkt am Putsch selbst beteiligt. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Das sind unsere Feinde, und wir werden überall auf der Welt handeln“, wird Budanow von n-tv zitiert.

Auch der CNN berichtete über eine Serie von Bodenoperationen und Drohnenangriffen im Sudan, die das Werk von ukrainischen Geheimdiensten sein könnten. Die Vermutung verdichtet sich, dass der Konflikt in der Ukraine nun auch auf internationalem Terrain ausgetragen wird.

Ukrainische Geheimdienste hätten demnach mehrere Attacken auf paramilitärische Einheiten der „Rapid Support Forces“ (RFS) im Sudan verübt. Diese Einheit soll von der russischen Wagner-Gruppe im Kampf gegen die sudanesische Armee unterstützt werden.

Acht dieser Attacken wurden mittels kommerziell erhältlicher Drohnen ausgeführt, die in der Ukraine weit verbreitet sind. Das Muster der Angriffe, bei dem die Drohnen direkt auf ihr Ziel zusteuern, gilt in der gesamten afrikanischen Region als sehr ungewöhnlich. Zudem wirft ein weiteres Detail einer Videoaufnahme Fragen auf: Auf dem Steuerungscontroller einer Drohne ist ukrainischer Text erkennbar.

Nach dem gescheiterten Putsch unter ihrem mittlerweile tödlich verunglückten Anführer Jewgeni Prigoschin kämpfen die Wagner-Truppen nun vermehrt in einer Vielzahl afrikanischer Staaten. Neben dem Sudan zählen auch Libyen, Mali und die Zentralafrikanischen Republik dazu. Den Söldnern werden in Afrika schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.