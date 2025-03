„What’s Next?“ – Junge Menschen diskutieren Weltpolitik

Von: mk

Bozen/Ritten – Die Welt befindet sich im Wandel – geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Umbrüche und gesellschaftliche Herausforderungen prägen unsere Zeit. Doch was bedeutet das konkret für die Zukunft? Mit der neuen Diskussionsreihe „What’s Next!?“ bringt der junge Rittner Jan Unterhofer genau diese Fragen auf den Tisch.

Jan Unterhofer, langjähriger Teilnehmer der AFZACK-Projekte und engagiert in den Bereichen Umwelt, Politik und Nachhaltigkeit, möchte mit „What’s Next?“ junge Menschen ermutigen, sich aktiv mit Weltpolitik auseinanderzusetzen.

An vier Abenden – vom 25. bis 29. März – widmet sich die Reihe den politischen Dynamiken und Zukunftsstrategien der USA, Russlands, Chinas und Europas. Begleitet wird das Format vom renommierten Soziologen und Politikwissenschaftler Roland Benedikter, der mit wissenschaftlichen Methoden der Zukunftsforschung Orientierung in komplexen globalen Entwicklungen gibt.

“Politische Bildung ist ein Werkzeug, um mich selbst und mein Umfeld besser verstehen zu können. Ich finde es spannend, hier die Rahmen zu erkunden, in denen wir uns alle bewegen. Damit gewinne ich an Handlungsspielraum und erkenne, was ich verändern möchte und wie ich das erreichen kann. Meine Begeisterung für diese Themen mit Interessierten zu teilen, ist mir eine große Freude”, so Jan Unterhofer, Initiator der Reihe “Whats next!?”.

Verena Mittelberger von der Fachstelle Jugend des Forum Prävention, unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen: „Dass sich junge Menschen in Zeiten großer Umbrüche mit den großen politischen Fragen beschäftigen, ist wenig verwunderlich und dennoch sehr erfreulich. In Zeiten von Social Media, Fake News und Desinformationskampagnen ist sachliche Information ebenso wichtig wie eine parteiunabhängige Diskussion zwischen Expert:innen und Interessierten. Mit AFZACK unterstützen wir gerne junge Menschen die Initiativen ins Leben rufen, die eine mündige Bürgerschaft fördern.“

Veranstaltet wird die Reihe im Captain Kehl’s Club in Bozen, jeweils ab 18.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos findet man auf der Freizeit und Event App “Nizer”.

Programmüberblick

📅 *Di, 25. März* – *USA*: Wie verändert sich Amerikas Rolle unter Trump II? Welche Folgen hat dies für Europa?

📅 *Mi, 26. März* – *Russland*: Was steckt hinter Russlands globaler Strategie? Was geschieht nach dem Ukraine-Krieg?

📅 *Fr, 28. März* – *China*: Welche Machtstrukturen prägen China heute? Welche Zukunftsstrategien verfolgt Peking?

📅 *Sa, 29. März* – *Europa*: Welche Reformen braucht das Friedensprojekt Europa? Brauchen wir die „Vereinigten Staaten von Europa“?

Die Vorträge mit anschließender Diskussion dauern jeweils zwei Stunden und finden in deutscher Sprache statt. Interessierte können sich über die App Nizer anmelden.

Über Roland Benedikter

Roland Benedikter ist Co-Leiter des Eurac Research Center for Advanced Studies Bozen und UNESCO Chair in Interdisciplinary Anticipation & Global-Local-Transformation. Er war Mitglied des BMBF-Zukunftskreises der deutschen Bundesregierung und ist an internationalen Fachgremien beteiligt, u. a. als Co-Autor von Reports für die U.S. Regierung und den Club of Rome.