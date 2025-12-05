Aktuelle Seite: Home > Politik > „Wichtiger Erfolg für Südtirols Energieautonomie“
Senator Durnwalder federführend

„Wichtiger Erfolg für Südtirols Energieautonomie“

Freitag, 05. Dezember 2025 | 15:10 Uhr
Meinhard Durnwalder
Von: mk

Bozen/Rom – Der römische Ministerrat hat am Donnerstagabend eine Durchführungsbestimmung genehmigt, mit der die Zuständigkeit für die Vergabe der Konzessionen zur Stromverteilung nach Südtirol übertragen wurde. SVP-Senator Meinhard Durnwalder war als Mitglied der Zwölfer-Kommission federführend an der Ausarbeitung beteiligt. Er zeigt sich sehr zufrieden: „Dank der neuen Durchführungsbestimmung entscheiden künftig die zuständigen Landesämter – und nicht mehr Rom – über die Vergabe und die Verlängerung der Konzessionen für die Stromverteilung in Südtirol. Das ist nicht nur aus autonomiepolitischer Sicht eine bedeutende Errungenschaft, sondern vor allem ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Energiesicherheit unseres Landes.“

„Die Konzessionen für die Stromverteilung müssen bis spätestens 31. Dezember 2025 neu ausgeschrieben werden. Das Haushaltsgesetz 2024 eröffnete dabei die Möglichkeit, bestehende Konzessionen um bis zu 20 Jahre zu verlängern – jedoch unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Betreiber mehrjährige, außerordentliche Investitionspläne vorlegen“, erklärt Meinhard Durnwalder.

„Da die Stromverteiler in Südtirol im Alltag mit völlig anderen Rahmenbedingungen arbeiten als etwa jene in Sardinien oder Sizilien, war es entscheidend, eine eigenständige, auf Südtirol zugeschnittene Lösung zu schaffen“, erklärt der Senator.

In dieselbe Kerbe schlägt auch Thomas Gasteiger, Obmann des Südtiroler Energieverbandes SEV: „Diese Durchführungsbestimmung stellt eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, dass Südtirols Stromverteiler verlässlich planen und arbeiten können. Für uns als Verband ist diese Errungenschaft ein bedeutender Erfolg, weil sie es ermöglicht, unseren Mitgliedern Rechts- und Planungssicherheit zu geben – und damit die Grundlage schafft, um langfristig in stabile, zukunftsorientierte Netzinfrastrukturen zu investieren.“

„Der entscheidende Fortschritt besteht nun darin, dass diese Investitionspläne – anders als im restlichen Staatsgebiet – nicht mehr von den staatlichen Stellen in Rom genehmigt werden müssen. Mit der nun beschlossenen Durchführungsbestimmung liegt diese Zuständigkeit künftig beim Land Südtirol. Damit entscheiden die Landesämter in Bozen über die Vergabe sowie über mögliche Verlängerungen der Konzessionen für die Stromverteilung im Land.“

„Es ist mir eine große Freude und Genugtuung, dass wir diese Durchführungs-bestimmung in so kurzer Zeit zum Abschluss bringen konnten. Wir haben den Text erst im Sommer erhalten und entsprechend wenig Zeit gehabt“, erklärt SVP-Senator Meinhard Durnwalder. „Gerade mit Blick auf die fällige Neuausschreibung der Stromverteilerkonzessionen zum 1. Jänner 2026 ist diese rasche Genehmigung von besonderem Wert.“ Mit der neuen Regelung werde nicht nur die Südtiroler Energieautonomie gestärkt, sondern auch die notwendige Planungssicherheit für langfristige Investitionen geschaffen, betont der Senator abschließend.

Bezirk: Bozen

