Wieder Schafsrisse in Villnöss

SVP will in Rom Druck erhöhen

Villnöss – In Villnöss kommen die Züchter des Brillenschafes nicht zur Ruhe. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, hat sich ein Goldschakal gestern Nacht zwei Schafe von der Weide des Geneidhofes geholt. Und nachdem ein Wanderer dem Hirten der Kofelalm ein totes Schaf gemeldet hatte, entdeckte dieser vier weitere Risse.

Indes will die SVP in Rom in Sachen Schutz der Almwirtschaft vor Wolf und Bär den Druck deutlich erhöhen. „Dies ist eines der Hauptanliegen, das ich bei unserem Treffen mit Premier Giuseppe Conte vorbringen werde“, kündigt Senatorin Julia Unterberger an. Sie erhofft sich, dass dieser bei der ISPRA interveniert, deren Gutachten zum Abschuss von Problemtieren seit einem Jahr ausständig ist.

