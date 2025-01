Windkraft-Volksbefragung in Kärnten gestartet

Abstimmung über ein Verbot von Windrädern in Kärnten

Von: apa

In Kärnten hat am Sonntag die mit Spannung erwartete Volksbefragung über ein mögliches Verbot für die Aufstellung weiterer Windräder begonnen. Berechtigt, an der Befragung teilzunehmen, sind alle Kärntnerinnen und Kärntner über 16 Jahren. Die meisten Wahllokale schließen bereits kurz nach Mittag, weshalb das Ergebnis schon für 16.00 Uhr erwartet wird. Im Vorfeld der Befragung war von einem knappen Rennen die Rede.

Konkret lautet die Frage: “Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?” Die FPÖ und einzelne Abgeordnete des Team Kärnten hatten die Volksbefragung verlangt. Während die FPÖ großflächig Werbung für ein Verbot machte, kam von den Regierungsparteien, Sozialpartnern, Naturschutz- und Wissenschaftsorganisationen sowie der katholischen Kirche ein klares Nein zum Verbot. Wie auch immer die Befragung ausgeht – das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend.