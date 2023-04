Wipptal: Christian Egartner gewinnt SVP-Vorwahlen gegen Josef Tschöll

Sterzing – Christian Egartner ist der SVP-Kandidat des Wipptals bei den Landtagswahlen im Oktober. In einer offenen Vorwahl hat der SVP-Bezirk Wipptal am Sonntag seinen Kandidaten für die anstehenden Landtagswahlen im Oktober gekürt. Bei den Wahlen – zu denen alle Wipptalerinnen und Wipptaler eingeladen waren – wurde Christian Egartner mehrheitlich gekürt. Das Wahlergebnis wird am 20. April offiziell in der SVP-Bezirksversammlung in Gossensass bestätigt.

In der am gestrigen Sonntag stattgefundenen Vorwahl – zu der alle Wählerinnen und Wähler, welche ihren Wohnsitz im Wipptal haben eingeladen waren – wurde Christian Egartner mehrheitlich zum Landtagskandidaten des SVP-Bezirks bestimmt. Egartner erhielt dabei 974 Stimmen, während sein Kontrahent Josef Tschöll 307 Stimmen erzielen konnte, 19 Wählerinnen und Wähler entschieden sich weiß oder ungültig zu wählen.

„Es ist ein Zeichen der Achtung und Wertschätzung, dass sich zwei gestandene politische Persönlichkeiten dieses Formats Vorwahlen gestellt haben und damit alle Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden konnten, wer sie womöglich in den kommenden fünf Jahren im Landtag vertreten soll“, zeigt sich Sebastian Helfer, Bezirksobmann der SVP-Wipptal erfreut: „Für die Wipptaler Volkspartei ist eine solche Vertretung unabdingbar, in Krisenzeiten wie diesen benötigt unser kleiner Bezirk eine starke und einflussreiche Stimme direkt im Landesparlament. Ich bedanke mich im Namen der SVP-Wipptal bei allen 1.300 Wählerinnen und Wählern, die diese basisdemokratische Chance genutzt haben!“

Erfreut zeigt sich auch der Wahlsieger Christian Egartner, welcher für die SVP-Wipptal bei den Landtagswahlen antreten wird: „Ich werde mich mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft in den nächsten Monaten hin bis zu den Landtagswahlen dafür einsetzen, die Menschen im Wipptal und auch außerhalb zu überzeugen, dass ein Landtagsabgeordneter in der Regierungskoalition für das Wipptal unabdingbar ist.“

Egartner war bereits von 2008 bis 2010 Landtagsabgeordneter, damals musste er aber wegen einer Unvereinbarkeit zurücktreten.

Josef Tschöll dankt allen Wipptalerinnen und Wipptalern die ihm bei der Vorwahl das Vertrauen geschenkt haben, zudem gratuliert er seinem Parteikollegen Egartner und sichert ihm seine volle Unterstützung zu.

Das Wahlergebnis wird am 20. April in Gossensass offiziell in der SVP-Bezirksversammlung bestätigt.