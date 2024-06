Wirre Trump-Rede: Fox News unterbricht Waschmaschinen-Tirade

Von: Ivd

Washington – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump strebt im November 2024 eine Rückkehr ins Weiße Haus an. Immer wieder mahnt Trump das hohe Alter und die schlechte geistige Verfassung des 81-jährigen Joe Biden an, doch auch an Trump geht das Alter nicht spurlos vorbei: In einer Rede am 22. Juni auf Fox News, Trumps Haus und Hof Sender, wirkt der 78-Jährige verwirrt. Er redet von Waschmaschinen und seinem üppigen Haar. Fox News unterbrach die skurrile Ansprache.

Trotz seiner Verurteilung im Schweigegeldprozess um die Pornodarstellerin Stormy Daniels zeigen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kontrahenten. Biden, der 2021 als ältester Präsident in das Amt einzog, wäre am Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Seine wiederkehrenden Patzer und Versprecher werden von den Republikanern, insbesondere Trump, oft thematisiert.

Doch auch Trumps geistige Fitness wird zunehmend hinterfragt. Der 78-Jährige zeigte in der Vergangenheit ebenfalls Gedächtnislücken, die Zweifel an seiner mentalen Verfassung aufkommen lassen. Ramin Setoodeh, Autor von “Apprentice in Wonderland”, bemerkte bei Trump “schwere Gedächtnisprobleme”, wie MSN berichtet.

Fox News bricht wirre Rede ab

Ein jüngstes Video auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) heizt diese Spekulationen weiter an: Der Ausschnitt zeigt einen Auftritt Trumps in Pennsylvania, bei dem der konservative Sender Fox News die Übertragung abrupt abbrach. In seiner Rede sprach Trump wirr über die Wasserversorgung in den USA und die Schwierigkeiten, die er angeblich mit modernen Wasserhähnen und Duschen hat. Er beschrieb unter anderem: „Es kommt kein Wasser aus den Leitungen. Du drehst das Wasser auf und es tropft. Du bekommst die Seife nicht mehr von der Hand. Also lässt man das Wasser etwa zehnmal länger laufen“.

Häme von den Demokraten

Diese Aussagen führten zu Spott aus dem Lager von Joe Biden und Kamala Harris. Die offizielle X-Seite der Biden-Harris-Kampagne kommentierte: „Fox News schaltet mitten in Trumps unverständlicher, verwirrter Tirade über Waschmaschinen ab“.

Trump weiterhin: “Das Schlimmste sind die Haare, wenn man es doch versucht. Ich habe wunderschönes, üppiges Haar, und ich trage das Zeug auf. Ich schäume es auf. Ich mag viel Schaum und dann stellst du diese verrückte Dusche an und das Ding tropft, tropft und du sagst ‚ich werde für 45 Minuten hier drin sein‘”. Kurze Zeit später bricht der Sender die Rede ab.

Trump vergisst den Zweiten Weltkrieg

Auch weitere Beobachtungen tragen zur Debatte über Trumps geistige Gesundheit bei. So verwechselte er den türkischen Präsidenten mit dem ungarischen Regierungschef, warnte vor einem zweiten statt einem dritten Weltkrieg und nannte den fiktiven Serienmörder Hannibal Lecter aus dem Film „Das Schweigen der Lämmer“ einen „wunderbaren Mann“. Matthew Foster von der American University analysierte: „Er wirkt manchmal wie ein alter, betrunkener Onkel, wenn er diese Reden hält, und das könnte ein Zeichen des Alters sein“, berichtet die Frankfurter Rundschau.

Angesichts solcher Auftritte stellen Experten zunehmend Trumps mentale Verfassung infrage. Der führende Psychiater Lance Dodes behauptet laut „Newsweek“, dass es „überwältigende“ Beweise für Trumps Demenz gebe. Dodes differenziert zwischen normalem Altersvergessen und Trumps wiederholter „Verwirrung über die Realität“.

Mit dem erneuten Duell zwischen den beiden ältesten Kandidaten in der Geschichte der US-Wahlen bleibt die Frage nach der geistigen Fitness beider Politiker ein zentrales Thema im Wahlkampf 2024.

Quellen: Frankfurter Rundschau, MSN, Watson