Wohlergehen und Wohlbefinden für die Generation 60+

Bruneck – Am letzten Samstag fand auf Einladung der Pusterer Vorsitzenden Maria Messner die Herbsttagung der Generation 60+ innerhalb der SVP unter dem Motto “Lebensqualität der Senioren” im NOI-Techpark in Bruneck statt. An der Veranstaltung nahmen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Bezirkspräsident Robert Alexander Steger, Seniorenlandesrätin Waltraud Deeg sowie der Chef der Generation 60+ Otto von Dellemann teil. Die „Jungmusikanten des Pustertales“ unter der Führung von Benjamin Mair aus Oberrasen setzten bei der Herbsttagung musikalische Akzente. „Das Wohlergehen und Wohlbefinden der älteren Generation ist das Hauptanliegen unserer politischen Arbeit“, so Messner.

Nach einem umfassenden Tätigkeitsbericht betonte die Vorsitzende der Generation 60+ des Pustertales Maria Messner, dass man die Leistungen der älteren Menschen noch stärker würdigen müsse. „Die Senioren haben nach dem Krieg Südtirol durch harte Arbeit wieder zu einem lebenswerten Land mit blühender Wirtschaft aufgebaut. Wir alle profitieren heute davon. Nun ist es die Aufgabe der jüngeren Generation, der älteren Generation mit Dankbarkeit und Respekt zu begegnen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.“

Der Vorsitzende der Generation 60+ Otto von Dellemann ging auf das Thema Altersarmut ein. Er stellte mit großer Sorge fest, dass die Altersarmut zunimmt und dass in den nächsten Jahren ein dramatischer Anstieg droht. „Dass so viele alte Menschen in Armut leben müssen, ist unserer reichen Gesellschaft nicht würdig“, so der Vorsitzende. Dabei bedeutet Armut sehr viel mehr als „nur“ Geldsorgen. Wem das Geld fehlt, dem mangelt es oft auch an Sicherheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Auch eine ausgewogene Ernährung oder eine vollumfassende medizinische Versorgung gestaltet sich ohne die entsprechenden finanziellen Mittel schwierig. Es ist deshalb entsprechend wichtig, möglichst frühzeitig gegenzusteuern“.

Landeshauptmann-Stellvertreterin und Seniorenlandesrätin Waltraud Deeg betonte: “Die Seniorinnen und Senioren sind eine immer wichtigere Säule in unserer Gesellschaft, in allen Bereichen. Mit dem Landesgesetz zum “Aktiven Altern” und dem neuen Landessozialplan haben wir die gesetzlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschaffen, damit sich Seniorinnen und Senioren aktiv in der Arbeitswelt, in Freizeit, Gesellschaft, Familie und Ehrenamt einbringen und möglichst lange autonom und selbstbestimmt leben können. Wir brauchen eine seniorengerechte Gesellschaft 360 Grad.“

Bezirkspräsident und Bürgermeister Robert Alexander Steger als Vertretung der SVP-Bezirksleitung lobte die Tätigkeit der Generation 60+ im Pustertal und nahm auf die Lebensqualität in den unterschiedlichen Lebensphasen Bezug. Zu Beginn der Pension gehe es oft um das Gestalten der neu gewonnenen Freizeit. Später sei vor allem wichtig, die Gesundheit zu erhalten und geeignete Betreuungsmöglichkeiten vorzufinden. Es darf auch nicht vergessen werden, wie wichtig die ältere Generation innerhalb der SVP ist. „Die ältere Generation hat im Jahr 1945 die Südtiroler Volkspartei gegründet und es ist der Verdienst der Senioren, dass unser Land heute so gut dasteht. Wir müssen unseren Senioren für ihre großartige Arbeit Respekt und Anerkennung zollen!“ lauteten die anerkennenden Worte des Bezirkspräsidenten des Pustertales und Bürgermeister Robert Alexander Steger.

„Aktives Altern ist ein Beitrag einer Gesellschaft im Wandel“, zeigte sich Ehrengast Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinem motivierenden Gastvortrag bei den Pustertaler Seniorinnen und Senioren überzeugt. Das Land Südtirol sei sich dabei der vielfältigen und herausragenden Leistungen der älteren Generation für unser Land bewusst und trage Sorge, dass günstige Voraussetzungen für ein Aktives Altern mitten in unserer Gesellschaft möglich und erleichtert werden, so der Landeshauptmann.

Im zweiten Teil der Veranstaltung standen Fragen des Publikums und eine rege Diskussion zu den Themen Altersarmut und Mobilität sowie und eine bessere Teilhabe der älteren Generation am öffentlichen Leben im Mittelpunkt. Da sich viele Seniorinnen und Senioren auch nach dem Renteneintrittsalter fit und leistungsfähig fühlen, werden auch mehr Informationen zu den Möglichkeiten des Weiterarbeitens nach dem Renteneintritt gefordert. Eine Info- Broschüre dazu wurde angeregt.

„Die Generation 60+ ist sich bewusst, dass die Südtiroler Volkspartei die Interessen Südtirols seit 1948 bestmöglich mit Nachdruck und vernünftiger Sachpolitik vertritt. Der Ausbau unserer Autonomie zum Wohle der gesamten Südtiroler Bevölkerung ist dabei stets im Mittelpunkt. Die SVP vertritt als Sammelpartei alle Generationen. Unsere Aufgabe der Generation 60+ in der SVP ist es, alles daransetzen, dass die Anliegen der Senioren in der Politik künftig noch mehr in den Fokus rücken und Gehör finden. Das ist unser Auftrag! „betont Maria Messner.