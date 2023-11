Wohnbauzone „Lahn“ – neues Zuhause für Naturnser Familien

Naturns – Der Startschuss für die geförderte Wohnbauzone „Lahn“ ist erfolgt. Es wird spürbar leistbareres Wohnen bei gleichzeitig hoher Qualität und attraktiver Wohnlage gewährleistet. Aktuell sind nur noch zwei Wohnungen frei – Interessierte können sich im Bauamt der Gemeinde Naturns melden.

„Die Kosten für das Eigenheim sind in Südtirol leider häufig für viele unerschwinglich. Auch in Naturns steigen die Preise für Immobilien von Jahr zu Jahr, was vor allem bei jungen Familien die Realisierung des Traums von den eigenen vier Wände häufig platzen lässt“, erklärt der Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb bei der Realisierung der Wohnbauzone „Lahn“ Wert daraufgelegt, dass im Rahmen der Möglichkeiten dieser Entwicklung entgegengewirkt und leistbarerer Wohnraum für Naturnser*innen geschaffen wird. Das war auch ein wichtiges Anliegen aus dem Partizipationsprozesses „Naturns Vision 2030+“.

Mittlerweile ist die Baugenossenschaft gegründet und der Grund zugewiesen worden. Seit Anfang November sind die Arbeiten in Gang. Es sind zwei Mehrfamilienhäuser geplant, in denen sechs und neun Wohnungen realisiert werden. Die Größe der Wohnungen variiert zwischen 70 und 135 Quadratmeter Konventionalfläche und wurde den Bedürfnissen der Nutzer angepasst. Großzügige nach Süden ausgerichtet Balkone ermöglichen lichtdurchflutete Räume und eine insgesamt hohe Wohnqualität. Durch die zentrale Lage wird die innerörtliche Mobilität mit dem Rad oder Zu Fuß gefördert. Viele öffentliche Infrastrukturen, wie Kindergarten, Grund- und Mittelschule sowie die Musikschule und das neue Naturparkhaus, sind auf verkehrssicheren Wegen erreichbar, was die neue Zone besonders kinder- und familienfreundlich macht.

Bei der Umsetzung wird die Baugenossenschaft fachkompetent von der „Arche“ unterstützt. Die „Arche“ im KVW ist ein nicht gewinnorientierter Verein, der soziale Themen aufgreift und Menschen bei der Umsetzung von gemeinnützigen Vorhaben hilft.

Die Gemeindeverwaltung hatte der „Arche“ den Auftrag erteilt, bereits in der frühen Planungsphase alle Aspekte zu berücksichtigen, damit das Bauen günstiger wird. „Durch die großzügige Förderung bei der Wiedergewinnung im historischen Ortskern und durch die bereits vorhandene gute Erschließung der Zone wurden die Spesen zusätzlich gesenkt“, erläutert der Obmann der Wohnbaugenossenschaft Felix Christanell. Es kann laut „Arche“ mit durchschnittlich 3.000 Euro pro Quadratmeter gerechnet werden. Zu vergleichbaren Objekten belaufen sich damit die Kosten um mindestens 30% unter dem derzeitigen Marktpreis. Bei einer abendlichen Marende konnten sich vor kurzem die baldigen neuen Eigenheimbesitzer gemeinsam mit Bürgermeister Zeno Christanell, Vizebürgermeister Michael Ganthaler, Sozialreferent Florian Gruber und dem Architekten Klaus Marsoner über den gelungenen Baustart freuen. Aktuell sind nur noch zwei Wohnungen frei. Interessierte können sich im Bauamt der Gemeinde Naturns melden.