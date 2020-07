Young Green Candidates treffen sich zum ersten Mal nach dem Lockdown

Bozen – Am Samstag, dem 4. Juli 2020 trafen sich die Young Greens Southtyrol zu ihrem Kickoff-Workshop für die anstehenden Gemeinderatswahlen. Den abwechslungsreichen und produktiven Vormittag verbrachten sie beim Ahoi Minigolf BZ des YGS Urgesteins und Bozner Gemeinderats Tobias “Tobe” Planer.

“Unser Workshop stand ganz im Zeichen der anstehenden Gemeinderatswahlen. Dabei haben wir genau dort weitergemacht, wo wir vor dem Lockdown aufhören mussten: im Freien auf der Talfer und voller Tatendrang mit unseren Aktivistinnen und Aktivisten und Young Green Candidates aus ganz Südtirol”, erklärt Sadbhavana Pfaffstaller, Co-Sprecherin der YGS und Young Green Candidate für die Grünen in Neumarkt.

Offiziell vorgestellt werden konnten nun auch endlich die vier neuen Ortsgruppen der YGS: Neben der Ortsgruppe Wien, die bereits im Februar als erste Ortsgruppe einer Jugendorganisation einer Südtiroler Partei im Ausland gegründet wurde, gibt es nun auch offiziell YGS Ortsgruppen in Bozen, Meran, Überetsch/Unterland und Brixen.

Letzterer stehen die beiden Ortsgruppensprecherinnen Leonie Wimmer und Manar Lasdjane vor: “Wir sind sowohl in Brixen als auch in ganz Südtirol eine tolle Gruppe, die voller Energie steckt. Wir werden die spannenden Aufgaben, die vor uns liegen, super hinbekommen”, sind sich die beiden, welche als Young Green Candidates für die Grüne Bürgerliste in Brixen kandidieren, sicher.

“Im Rahmen unserer südtirolweiten Kampagne #GRW2020 wollen wir unsere Stimmen in so viele Gemeinden wie möglich bringen und dort für echten Klimaschutz, leistbares Wohnen und eine lebendige Jugendkultur kämpfen. Mindestens einen Young Green Candidate in jeden Gemeinderat, wo wir auf den lokalen Listen kandidieren. Das ist unser Ziel”, betont Alex Guglielmo, Co-Sprecher der YGS und Young Green Candidate für Pro

Eppan.

Ausgeklungen ist der Workshop mit einem gemeinsamen Mittagessen und der musikalischen Untermalung der beiden YGS Aktivisten Matthias Prieth und Franz Aichner.