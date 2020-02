Young Greens Southtyrol gründen erste Bezirksgruppe in Wien

Wien – Ganz im europäischen Geiste haben die Young Greens Southtyrol nun in Wien die erste Bezirksgruppe einer Jugendorganisation einer Südtiroler Partei im Ausland gegründet. Weitere Bezirksgruppen in ganz Südtirol sind im Aufbau und werden demnächst folgen.

Schon bei den Briefwahlstimmen bei den Landtagswahlen habe man ablesen können, wie viel Zustimmung die Grünen bei Studierenden im Ausland genießen, so die Jugendvertreter der Grünen.

“Unsere mittlerweile regelmäßigen “Pub&Politix”-Treffen erfreuen sich in Wien steigender Beliebtheit. Da war es nur logisch, uns jetzt einen Rahmen zu geben”, sagt der frisch ernannte Co-Sprecher der Bezirksgruppe Wien Michael Keitsch.

“Wir werden im Frühling mit weiteren Veranstaltungen und Aktionen durchstarten”, sagt Jakob Thurner, der zweite Co-Sprecher der neuen YGS Bezirksgruppe. „Geplant sind lockere Diskussionsrunden, Workshops und Vorträge.“

„Unser Ziel ist es, jungen Südtirolerinnen und Südtirolern in Wien, welche sich im öko-sozialen Spektrum bewegen, eine Möglichkeit zu bieten, sich politisch zu vernetzen und zu aktivieren“, erklärt Michael Keitsch, „auch mit den Jugendorganisationen der Grünen in Österreich arbeiten wir schon gut zusammen, etwa in Wien und Tirol.“

„Selbstverständlich stehen unsere Veranstaltungen auch Nicht-Südtirolerinnen und -Südtirolern offen“, ergänzt Thurner.