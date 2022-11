Young Greens warnen vor Asbest-Risiko in Schlanders

Schlanders – Am 18. Oktober 2022 fand auf dem Areal der ehemaligen Militärkaserne in Schlanders ein Lokalaugenschein durch das Amt für Abfallwirtschaft statt. In einer entnommenen Probe wurde asbesthaltiges Material nachgewiesen. Darauf weisen die Young Greens Southtyrol in einer Aussendung hin.

Ein Foto bei einfallendem Morgenlicht zeigt die Staubentwicklung über dem Schlanderser Bahnhofsareal. „Hier finden sich täglich Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Vinschgau ein. Wurden sie und weitere Bürger krebserregendem Asbeststaub ausgesetzt?“, fragen die Co-Sprecher der grünen Jugendbewegung, Gabriel Prenner und Barbara Lemayr.

Der Bürgermeister der Gemeinde Schlanders, Dieter Pinggera, sei am 20. Oktober 2022 über die positive Asbestprobe in Kenntnis gesetzt worden.

„Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sind seitdem aber nicht informiert worden und es wurden keine Schutzmaßnahmen ergriffen. Wir fordern die Gemeinde dazu auf, die Bürgerinnen und Bürger über mögliche Gefahren zu informieren und nötige Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, erklären Prenner und Lemayr.