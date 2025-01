Zig Tote bei Luftangriff der Armee gegen Rebellen in Myanmar

Von: APA/AFP

In Myanmar sind bei einem Luftangriff der Armee nach Angaben einer Rebellengruppe mindestens 40 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Arakan-Armee, die im Teilstaat Rakhine gegen das Militär kämpft, sagte am Donnerstag, der Angriff auf das Dorf Kyauk Ni Maw habe einen Brand ausgelöst, der mehr als 500 Häuser erfasst habe. “Ersten Erkenntnissen zufolge wurden 40 unschuldige Zivilisten getötet und 20 verletzt”, fügte der Sprecher hinzu.

Ein Mitglied der örtlichen Rettungskräfte sprach von 41 Toten und 52 Verletzten bei dem Angriff auf das Dorf auf der Insel Ramree vor der Küste des südostasiatischen Landes. Die Militärregierung reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Das Militär in Myanmar hatte 2021 die Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Seither liefert sich die Armee Kämpfe mit Oppositionellen und bewaffneten Gruppen ethnischer Minderheiten. In Rakhine im Westen des Landes herrscht ein blutiger Konflikt mit der Arakan-Armee, die für mehr Autonomie in dem Teilstaat kämpft. Im vergangenen Jahr hatten die Rebellen große Gebiete in Rakhine unter ihre Kontrolle gebracht und die Regionalhauptstadt Sittwe praktisch abgeriegelt.