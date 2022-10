Zu hohe Kosten: Erlebnisbad Innichen schließt im Winter die Tore

Innichen – Nachdem in Sand in Taufers die Cascade vermutlich ganz zusperren wird, kommt die nächste Gemeinde in Straucheln. In Innichen wird das Erlebnisbad Aquafun vorübergehend geschlossen.

Grund dafür sind die hohen Energiekosten, die den Gemeindehaushalt belasten. Ab 31. Oktober schließt das öffentliche Schwimmbad seine Tore.

Wie Bürgermeister Klaus Rainer Medien gegenüber erklärt, hätte die Gemeinde für das Hallenbad 600.000 bis 700.000 Euro aufbringen müssen. Das könne man sich nicht leisten, denn es gebe weniger Einnahmen und höhere Ausgaben, so der Bürgermeister.

Das Hallenbad stellt vorerst nur den Winter über den Betrieb ein. Es handle sich um keine endgültige Schließung, versichert der Bürgermeister. Wann das Schwimmbad wieder öffnet, steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Die Betreibergesellschaft soll neu aufgestellt werden und es werden neue Partner gesucht. Die Gemeinde hofft außerdem auf finanzielle Unterstützung vom Land.