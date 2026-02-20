Zugang zur Oswaldpromenade wird saniert

Von: Ivd

Bozen – Bozens Stadtgärtnerei teilt mit, dass am Montag, dem 23. Februar mit der Sanierung eines Abschnitts der Oswaldpromenade begonnen wird. Betroffen ist das erste Steilstück oberhalb des Stadtzentrums, das unmittelbar vom Oswaldweg abgeht.

Die Arbeiten werden voraussichtlich rund drei Monate in Anspruch nehmen, sofern es nicht zu witterungsbedingten oder anderen unvorhergesehenen Verzögerungen kommt. Während der Arbeiten ist der betroffene Abschnitt vorübergehend nicht zugänglich. Die übrige Oswaldpromenade bleibt jedoch frei begehbar.

„Die Oswaldpromenade ist einer der beliebtesten und schönsten Spazierwege, die wir in und um Bozen haben,“ so Bozens Umweltstadtrat Marco Caruso. „Die Arbeiten sind notwendig, damit der Weg wieder in aller Sicherheit und ohne Stolpergefahr begangen werden kann. Gleichzeitig wollen wir mit diesen Eingriffen den landschaftlichen Reiz und die prägenden Besonderheiten der Promenade erhalten. Bozen ist von einem einzigartigen, beinahe vollständig erschlossenen Promenadenring umgeben. Diese Spazierwege sind ein

identitätsstiftendes Merkmal dieser Stadt und eine touristische Sehenswürdigkeit, vor allem aber eine wichtige Lebensader für die Menschen, die in dieser Stadt wohnen.“

Die Planungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Infrastruktur und Freiraumgestaltung durchgeführt. Die Kosten für die Sanierung dieses Abschnitts der Oswaldpromenade belaufen sich auf 256.155,62 Euro.

Die Stadtgärtnerei entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und dankt den Bürgern für ihr Verständnis.