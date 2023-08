Zwei Tote bei Schusswechseln in Libyen

Bei Kämpfen zwischen den beiden führenden bewaffneten Gruppen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind zwei Menschen getötet worden. Der einzige zivile Flughafen der Stadt musste geschlossen werden, erklärten offizielle Stellen am Dienstag. Die Schusswechsel zwischen den beiden mit der Regierung in Tripolis verbundenen Gruppen Al-Radaa und Brigade 444 hätten Montagabend begonnen und sich bis in den Dienstag hinein fortgesetzt, hieß es aus dem libyschen Innenministerium.

Kurz nachdem bekannt wurde, dass “die Al-Radaa-Truppe den Chef der 444. Brigade festgenommen hatte”, sei es zu Spannungen gekommen. Es sei nicht klar gewesen, ob die Festnahme des Brigadekommandeurs auf gerichtliche Anordnung oder aus anderen Gründen geschah, erklärten die offiziellen Stellen weiter.

Nach Krankenhausangaben wurden bei den Kämpfen bisher zwei Menschen getötet und mehr als 30 verletzt. Die Auseinandersetzungen dauerten zunächst an.

Die UNO-Unterstützungsmission in Libyen (UNSMIL) erklärte, sie verfolge die Verschlechterung der Sicherheit in der libyschen Hauptstadt und ihre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung “mit Sorge”. “Gewalt ist kein akzeptables Mittel zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten”, erklärte UNSMIL. Sie rief alle Parteien zum Dialog auf.

Bilder, die am späten Montagabend in den Online-Netzwerken geteilt wurden, zeigten gepanzerte und bewaffnete Fahrzeuge im Osten und Süden von Tripolis. Der Chef der Brigade 444 war zuvor am Flughafen Mitiga, in einem Gebiet unter der Kontrolle von Al-Radaa, festgenommen worden. Wegen der Kämpfe mussten Straßen rund um den Flughafen gesperrt werden. Der Flugbetrieb wurde eingestellt.

In Libyen herrschen seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos und Gewalt, bewaffnete Milizen und ausländische Söldner bekämpfen sich. Die von der UNO anerkannte Übergangsregierung in der Hauptstadt Tripolis im Westen ringt um die Macht mit einer Gegenregierung im Osten, die vom dort ansässigen Parlament und dem mächtigen General Khalifa Haftar unterstützt wird. Geplante Wahlen wurden wiederholt verschoben.