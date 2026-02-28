„Zwölf Erfolgserlebnisse machen Lust auf mehr“

Von: ka

Bozen – Die Stadtgemeinde Bozen setzt die Reihe „Speed Dating – Austausch Wirtschaft mit Menschen mit Behinderung, die auf Jobsuche sind”, fort und läutet somit die nächste Runde dieses neuen, innovativen Projekts ein.

Die tolle bisherige Ausbeute: sage und schreibe 12 junge Menschen haben nach der offiziellen Präsentation, Anfang Februar schon eine Beschäftigung gefunden, der Großteil von ihnen nach einer jahrelangen Durststrecke und zahlreicher Enttäuschungen. Nach dem unerwarteten großen Erfolg der ersten Ausgabe des Speed Datings, das von Bürgermeister Claudio Corrarati und seinem ehrenamtlichen Referenten für Menschen mit Beeinträchtigung Ulrich Seitz, erstmalig in einer Südtiroler Gemeinde, Anfang Februar in der Gärtnerei Schullian ins Leben gerufen wurde, wird nun spezifisch beim neuen geplanten Termin für die Bereiche Gastronomie/Hotellerie sowie für Anstellungen im Büro allgemein, weitergemacht. Alle interessierten Menschen mit Behinderung und Unternehmen sind dazu aufgerufen, sich für den weiteren festgelegten Termin am 18.03.2026 im Stadthotel Bozen, vorzumerken. Corrarati und Seitz betonen, dass es bei diesem Vorhaben der Gemeinde Bozen nicht darum geht, eine Doppelgleisigkeit mit der Landesabteilung Arbeit aufzubauen, sondern vielmehr arbeitslose Menschen gut für und auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, und zwar mittels eines entsprechenden Expertenpools, der die Betroffenen bestmöglich für die Bewerbung vorbereitet. Dieses kostenlose Paket für die Kandidaten umfasst, wenn gewünscht ein konkretes Caching, und sieht ebenso vor, mit den potenziellen Arbeitgebern kontinuierlich in Kontakt zu treten, um diese auf noch nicht genutzte Chancen für Investitionen oder Unterstützungen im Rahmen der Einstellung von Menschen mit einer Behinderung, aufmerksam zu machen.

Bürgermeister Corrarati unterstreicht, dass es um ein Nehmen und Geben geht, und es grundlegend ist, eng mit den Wirtschaftstreibenden aus den unterschiedlichen Sektoren im Sinne der Förderung lokaler Ressourcen und Talenten, zu kooperieren.

Anmeldungen sind erbeten unter: beobachtungsstelle@gemeinde.bozen.it oder Telefon 3285672127.

*Zur Zeit gibt es rund 300 Menschen im Besitze eines Maturaabschlusses oder sogar mit einem Doktorat in Bozen, die auf Stellensuche sind. Ihnen gilt es eine klare Perspektive zu eröffnen, wissend, dass Dutzende von Südtiroler Unternehmen händeringend Kräfte für ihre Tätigkeiten suchen.