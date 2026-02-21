Aktuelle Seite: Home > Politik > Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon
Attacken im Osten und Süden des Landes (Archivbild)

Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Samstag, 21. Februar 2026 | 06:11 Uhr
Attacken im Osten und Süden des Landes (Archivbild)
APA/APA/AFP/Archivbild/MAHMOUD ZAYYAT
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Bei israelischen Angriffen sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen im Osten und im Süden des Landes getötet worden. 24 Menschen seien verletzt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag. Andere Quellen sprachen von bis zu 50 Toten. Die israelische Armee teilte mit, die Angriffe hätten sich gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz und die mit ihr verbündete islamistische Hamas gerichtet.

Unter den Toten bei der Attacke auf ein Kommandozentralen der Hisbollah in der Gegend um Baalbek im Ostlibanon soll sich auch ein ranghoher Vertreter der Hisbollah-Miliz befinden. Außerdem griff das israelische Militär nach eigenen Angaben ein Kommandozentrum der Hamas im Gebiet Ain al-Hilweh im Süden des Libanon an. Von dort aus hätten Extremisten operiert.

Die Hamas verurteilte den Angriff auf das dicht besiedelte palästinensische Flüchtlingslager nahe Sidon. Die Palästinenser-Organisation wies die Darstellung Israels zum Ziel des Angriffs zurück. Das getroffene Gebäude gehöre den gemeinsamen Sicherheitskräften, die für die Ordnung in dem Lager zuständig seien.

Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe. Die Miliz hatte nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gazakrieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet.

