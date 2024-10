30 Jahre Wachstum mit DAO-Conad

Von: First Avenue

Conad ist in ganz Italien fest etabliert und hat sich in den letzten zwanzig Jahren auch in Südtirol einen bekannten und vertrauten Namen gemacht. Dieser Erfolg ist der Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft DAO (Dettaglianti Alimentari Organizzati) und ihren Südtiroler Mitgliedern – mittlerweile rund 40 – zu verdanken. DAO unterstützt lokale Unternehmer kontinuierlich auf ihrem Wachstumspfad, indem sie jedem Mitglied eine breite Palette an grundlegenden Dienstleistungen für die Eröffnung und Entwicklung eines Geschäfts bietet. Dieses Engagement führte zur Eröffnung von über 100 Filialen, darunter Conad, Conad City und Market Conad, im gesamten Südtiroler Raum.

Zu den langjährigen Mitgliedern von DAO gehört Martin Hitthaler, der mit seinen Conad-Filialen heute eine feste Größe in den Ortschaften und Gemeinden Südtirols ist.

Einfach, nah und schnell: Das Wachstum von Martin Hitthaler mit DAO

Martin Hitthaler, ursprünglich aus Pfalzen im Pustertal, begann seine unternehmerische Laufbahn vor 30 Jahren im kleinen Familiengeschäft. Später gründete er sein eigenes Unternehmen, Anjoka, und eröffnete 40 Geschäfte in Südtirol, viele davon unter dem Namen Conad, den er dank der Zusammenarbeit mit DAO in seine Region brachte. Heute sind seine Läden ein wichtiger Pfeiler der lokalen Wirtschaft und ein zentraler Anlaufpunkt für die örtliche Gemeinschaft.

Die flächendeckende Präsenz in kleinen Orten, vom Vinschgau bis ins Pustertal, sorgt dafür, dass die Kunden eine Auswahl finden, die ihren täglichen Bedürfnissen gerecht wird – mit besonderem Augenmerk auf Qualität. Der Support von DAO war und bleibt dabei von entscheidender Bedeutung. Die Genossenschaft aus Lavis unterstützt die Mitglieder nicht nur in der operativen Verwaltung ihrer Geschäfte, sondern ermöglicht ihnen auch den Zugang zu einem breiten Sortiment, um den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

„Einfach und schnell zu sein, ist das einzige Rezept für die Zukunft. In jedem Dorf sind wir nah an den Kunden. Unsere Filialen bieten das nötige Sortiment, vielleicht nicht so groß wie in den großen Supermärkten, aber wir schaffen es trotzdem, jeden von A bis Z zu bedienen“, betont Hitthaler.

Mit Zuversicht blickt er in die Zukunft und erklärt, was in seiner unternehmerischen Erfahrung am meisten gezählt hat: Einfachheit, Schnelligkeit, Nähe zur Region und das Eingehen auf die Wünsche, die jeden Ort unserer Region prägen. In diesem Sinne bleibt DAO ein verlässlicher Partner für alle, die im Lebensmitteleinzelhandel wachsen und gleichzeitig den Südtiroler Raum unterstützen möchten.