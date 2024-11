Armin Lardschneider, Unternehmer in Gröden

in Zusammenarbeit mit DAO-Conad

Von: First Avenue

Als führende Lebensmittelmarke des Landes hat sich Conad in den letzten Jahrzehnten auch in Südtirol einen wichtigen Platz erobert und bleibt seiner Philosophie treu: Den Menschen (Kunden, Mitgliedern und Gemeinschaften) in den Mittelpunkt zu stellen und ein Einkaufserlebnis zu bieten, bei der Zufriedenheit, Effizienz und Beziehungen unverzichtbar sind.

Das Wachstum der Marke in der Region wurde durch die Genossenschaft DAO (Dettaglianti Alimentari Organizzati) ermöglicht, die seit 1962 lokale Unternehmer unterstützt, die daran interessiert sind, Lebensmittelgeschäfte zu eröffnen und zu führen.

Derzeit zählt DAO rund 40 Mitglieder, die in über 100 Verkaufsstellen vertreten sind – sowohl in den großen Städten Südtirols als auch in kleinen Dörfern.

DAO unterstützt jedes Jahr die Arbeit ihrer Mitglieder und bietet ihnen administrative, technische und juristische Dienstleistungen, die entscheidend sind, um jedem Unternehmer zu helfen, sein Geschäft weiterzuentwickeln. Einzigartig an der Genossenschaft DAO ist die Freiheit, die ihren Mitgliedern gegeben wird, ihre eigene unternehmerische Vision umzusetzen. So haben sie die Möglichkeit, ihr Geschäft nach ihrer eigenen Identität und ihren Werten zu gestalten.

Die Unternehmerische Erfahrung von Armin Lardschneider mit DAO-Conad

Armin Lardschneider begann seinen Weg als Unternehmer 1998 in St. Ulrich in Gröden. Nach Jahren der Erfahrung entschied er sich, DAO beizutreten, und eröffnete 2010 seinen ersten Conad City-Supermarkt. Später folgte eine zweite Filiale in St. Christina.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe“, sagt Lardschneider und hebt hervor, wie wertvoll diese Zusammenarbeit sowohl für sein Unternehmen als auch für seine Kundschaft ist – Touristen und Einheimische, die in den Conad-Märkten alles finden, was sie suchen.

Für Armin gehört zu den wichtigsten Aspekten der Mitgliedschaft bei DAO die Möglichkeit, seine eigenen unternehmerischen Ideen einzubringen: „Der Vorteil einer Genossenschaft ist, dass jeder seine Ideen einbringen und als Unternehmer arbeiten kann.“

Dieser Geist der Unabhängigkeit, kombiniert mit der Unterstützung eines großen Netzwerks wie DAO, gibt den Unternehmern die Möglichkeit, die volle Kontrolle über ihre Geschäfte zu behalten. „Es geht nicht nur darum, gemeinsame Regeln zu befolgen: Man kann wirklich Unternehmer sein“, sagt Lardschneider überzeugt.

Mit DAO an seiner Seite blickt Armin zuversichtlich in die Zukunft und ist überzeugt, dass der Einzelhandelssektor weiterhin spannende unternehmerische Möglichkeiten bieten kann – insbesondere für die jüngeren Generationen.