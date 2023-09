Kulinarische Vielfalt und Naturerlebnisse am 24. September

Das Dorf Verdings oberhalb Klausen lädt am Sonntag, den 24. September ab 10:00 Uhr wieder zu einem ganz besonderen Ereignis ein: Dem Birmehlsunntig. Dieser Thementag, organisiert von den örtlichen Betrieben und Vereinen, bietet eine Fülle von kulinarischen Köstlichkeiten sowie naturbezogenen Aktivitäten.

Die Veranstaltung verspricht ein Fest für alle Sinne zu sein, bei dem die alten Bangarte als Kulisse dienen. Lokale Gastbetriebe und Vereine präsentieren an diesem Tag Spezialitäten, die sowohl nach alten Traditionen als auch nach modernen Rezepten zubereitet werden. Eine erlesene Auswahl der angebotenen Delikatessen umfasst Gerichte wie Birmehlnocken, Birmehlschlutzer, Birmehlnudeln mit Wildragout, sowie den Wilden Birmehldöner. Aber das ist noch längst nicht alles – von Plentene Knödel mit Krautsalat über Gulaschsuppe bis hin zu hausgemachtem Birmehl-Eis, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Süßspeisen wie Zwetschgenknödel im Birmehlmantel, Apfelküchlein, Birmehlstrauben und vieles mehr stehen auf dem Speiseplan. Die Vielfalt der angebotenen Köstlichkeiten ist beeindruckend und lässt die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen.

Für Naturfreunde bietet der Birmehlweg ebenfalls einiges: Geführte Wanderungen, die um 10:30 und 14:00 Uhr am Dorfplatz starten, führen die Teilnehmer durch die malerische Umgebung. Ein Highlight ist der “Hintner Bangart”, wo der Sortengarten Südtirol alte Obstsorten zur Verkostung anbietet. Eurac Research wird außerdem Einblicke in den Mehrwert und die Biodiversität von Streuobstwiesen geben. Jäger werden an einem Stand Wissenswertes über die lokale Tierwelt, den Wald und die Natur vermitteln.

Der Birmehlsunntig in Verdings am 24. September verspricht ein Tag voller Genüsse, Naturerlebnisse und Gemeinschaft. Ein Ereignis, das man keinesfalls verpassen sollte.

Nachtwanderung & kulinarischer Birmehlherbst

Wer ein besonderes Erlebnis in den Abendstunden genießen möchte, hat die Möglichkeit, an der geführten Nachtwanderung teilzunehmen. Diese startet am Freitag, den 22. September, um 19:00 Uhr und führt zu vier verschiedenen Betrieben entlang des Birmehlwegs. Hier können verschiedene Speisen und Getränke verkostet werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung im Infobüro Klausen unter 0472 847424 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro pro Person.

Vom 18. bis 24. September können außerdem auch in den Gasthäusern in Verdings und Pardell kulianarische Spezialitäten rund um das Birmehl genossen werden.

Weitere Infos unter www.klausen.it/birmehlherbst